Де купити квитки на поїзди у різних країнах Європи: сайти залізниць
Поїздки залізницею у європейських країнах актуальні як для українських біженців, так і для туристів. У деяких країнах квитки на поїзд влітку можна придбати зі знижками.
На яких сайтах залізниць варто шукати квитки та маршрути поїздки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на tripmydream.ua.
Як придбати квитки на потяг до сусідніх країн
Дістатися за кордон можна кількома рейсами "Укрзалізниці". Подивитися поїзди та маршрути з України можна на сайті uz-vezemo.com/eu-schedule.
Найбільше є рейсів із міст України до Польщі, зокрема до пересадкових вузлів у Перемишлі та Хелмі. Також є можливість доїхати прямим потягом до Варшави.
Втім, також є рейси до Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови.
Для подальших поїздок варто купувати квитки на сайтах залізниць у конкретній країні. Сайти залізниць сусідніх з Україно країн:
- Польща: PKP Intercity (існує україномовний додаток), Polrail Service;
- сайт словацької залізниці;
- сайт угорської залізниці;
- сайт залізниці Румунії (є рейси до Софії та Стамбула). На сайті можна придбати квитки до міста Галац поблизу Рені, міста Ясси (міжнародний аеропорт), станції Валя Вешеулуй (поблизу українського міста Рахів);
- сайт залізниці Молдови (є рейс із Кишенева до Бухареста);
Фото: Потяг іспанської залізниці (pixabay.com)
Як подорожувати поїздами в інших країнах Європи
Найпопулярніша країна серед українських біженців – Німеччина. Існує також додаток. Також квитки можна купувати на таких сайтах залізниць:
- сайт чеської залізниці;
- сайт чеської приватної компанії RegioJet (можна придбати квитки на поїзд Перемишль-Прага);
- сайт австрійської залізниці;
- сайт компанії FlixTrain (потяги у Німеччині та Швеції);
- сайт залізниці Болгарії (є рейс із Софії до Стамбула)
- сайт залізниці Хорватії;
- сайт залізниці Нідерландів;
- сайт залізниці Швейцарії;
- сайт залізниці Франції;
- сайт залізниці Італії;
- сайт залізниці Бельгії;
- сайт залізниці Іспанії;
- сайт залізниці Литви;
- сайт продажу залізничних квитків в Естонії;
- квитки до Латвії;
- залізниця у Данії;
- Шведська залізниця;
- Норвезька залізниця;
- Фінська залізниця.
Зазначається, що ціна квитків на поїзд може бути нижчою, якщо його купувати у компанії, яка обслуговує рейс.
Нагадаємо, ми писали, як доїхати до Словаччини з України влітку 2023 року.
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