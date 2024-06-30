Найгірші пари за гороскопом. Цим знакам Зодіаку не судилося бути разом

Вважається, що представники деяких знаків Зодіаку дуже складно вживаються з іншими. І йдеться про конкретні пари, в яких навряд чи вдасться знайти щастя.
Які знаки Зодіаку несумісні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на The Times of India.
Представникам цих знаків Зодіаку максимально складно порозумітися. Леви жадають уваги та постійної похвали, а Скорпіони ненавидять ділитися почуттями. При цьому обидва знаки неймовірно ревниві та постійно змагатимуться.
Ці знаки просто несумісні. Водолії опираються всьому, що намагається їх контролювати, а Тельці цінують комфорт та чіткий план. Через це їм складно дружити чи будувати стосунки, адже їм просто не судилося бути разом.
Протилежності, які не притягуються - це саме про Раки та Стрільці. Перші ненавидять шум і метушню, другі ж обожнюють авантюри та опираються будь-яким правилам. Це призводить до серйозних скандалів.
Представники цих знаків Зодіаку ніколи не уживуться разом, якщо не миритимуться з особливостями один одного. Діви вимагають порядку та гармонії, а Стрільцям все це чуже, а тому разом їм дуже складно.
Люди, народжені під цими знаками, частіше стають заклятими ворогами, але не партнерами чи друзями. Сміливі Овни на дух не переносять обережних Раків. Їм важко знайти компроміс.
Представники цих знаків Зодіаку не можуть порозумітися. І річ у тому, що Козероги та Близнюки просто наділені різним темпераментом. Їхні стосунки - суцільні скандали.
До речі, раніше з'явився Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 червня.
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