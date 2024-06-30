Худшие пары по гороскопу. Этим знакам Зодиака не суждено быть вместе

Лев и Скорпион

Представителям этих знаков Зодиака максимально сложной найти общий язык. Львы жаждут внимания и постоянной похвалы, а Скорпионы ненавидят делиться чувствами. При этом оба знака невероятно ревнивы и будут постоянно соревноваться.

Водолей и Телец

Эти знаки попросту несовместимы. Водолеи противятся всему, что пытается их контролировать, а Тельцы ценят комфорт и четкий план. Из-за этого им сложно дружить или строить отношения, ведь им просто не по пути.

Рак и Стрелец

Противоположности, которые не притягиваются - это именно о Раках и Стрельцах. Первые ненавидят шум и суету, вторые же обожают авантюры и противятся любым правилам. Это приводит к серьезным скандалам.

Дева и Стрелец

Представители этих знаков Зодиака никогда не уживутся вместе, если не будут мириться с особенностями друг друга. Девы требуют порядка и гармонии, а Стрельцам все это чуждо, а потому вместе им очень сложно.

Овен и Рак

Люди, рожденные под этими знаками, чаще становятся заклятыми врагами, но никак не партнерами или друзьями. Смелые Овны на дух не переносят осторожных Раков. Им сложно найти компромисс.

Козерог и Близнецы

Представители этих знаков Зодиака не могут найти общий язык. И дело в том, что Козероги и Близнецы попросту наделены разным темпераментом. Их отношения - сплошные скандалы.