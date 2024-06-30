Худшие пары по гороскопу. Этим знакам Зодиака не суждено быть вместе

Считается, что представители некоторых знаков Зодиака очень сложно уживаются с другими. И речь идет о конкретных парах, в которых едва ли получится найти счастье.
Какие знаки Зодиака несовместимы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Times of India.
Представителям этих знаков Зодиака максимально сложной найти общий язык. Львы жаждут внимания и постоянной похвалы, а Скорпионы ненавидят делиться чувствами. При этом оба знака невероятно ревнивы и будут постоянно соревноваться.
Эти знаки попросту несовместимы. Водолеи противятся всему, что пытается их контролировать, а Тельцы ценят комфорт и четкий план. Из-за этого им сложно дружить или строить отношения, ведь им просто не по пути.
Противоположности, которые не притягиваются - это именно о Раках и Стрельцах. Первые ненавидят шум и суету, вторые же обожают авантюры и противятся любым правилам. Это приводит к серьезным скандалам.
Представители этих знаков Зодиака никогда не уживутся вместе, если не будут мириться с особенностями друг друга. Девы требуют порядка и гармонии, а Стрельцам все это чуждо, а потому вместе им очень сложно.
Люди, рожденные под этими знаками, чаще становятся заклятыми врагами, но никак не партнерами или друзьями. Смелые Овны на дух не переносят осторожных Раков. Им сложно найти компромисс.
Представители этих знаков Зодиака не могут найти общий язык. И дело в том, что Козероги и Близнецы попросту наделены разным темпераментом. Их отношения - сплошные скандалы.
К слову, ранее появился Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июня.
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