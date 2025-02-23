Самые дорогие после трюфелей. Эти деликатесные грибы появляются в Украине весной первыми
Сморчки - это настоящая находка для грибников и гурманов. Несмотря на не совсем привлекательный вид, сморчки славятся своим насыщенным вкусом и ароматом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда сморчки весной появляются в Украине и где их искать.
Где растут сморчки?
Сморчки - весенние грибы, которые появляются сразу после оттаивания почвы. Они распространены по всей Европе, Америке и Австралии. В Украине сморчки можно найти уже с середины апреля, а пик сезона длится до конца мая.
Их ищут на опушках лесов, во влажных низинах, оврагах и лесных полянах. Эти грибы предпочитают влажные почвы и часто появляются после дождей.
Сморчки любят места, где недавно была вырубка или пожар - сожженная почва стимулирует их рост. Кроме того, их можно найти возле старых деревьев, в садах или даже на заброшенных полях.
Когда появляются сморчки?
Первые сморчки появляются уже в середине апреля, сразу после прогревания земли. Наиболее активное плодоношение приходится на май-июнь. В некоторых регионах они могут появиться даже в марте, если весна выдалась теплой.
Для успешного сбора грибов важно следить за погодой - сморчки любят влагу после весенних дождей и теплые солнечные дни. Они растут быстро, но так же быстро и исчезают, поэтому грибникам нужно успеть собрать их в период активного роста.
Чем сморчки интересны?
Сморчки - одни из самых необычных грибов благодаря своей морщинистой шляпке, которая напоминает пчелиные соты. Они относятся к семейству моршеловых и имеют несколько видов: сморчок обыкновенный, конический, губчатый, толстоногий, садовый, степной и деликатесный. Также существуют сморчковые шапочки - богемская и коническая.
Еще одна особенность сморчков - их условная съедобность. Они содержат токсичную гельвелловую кислоту, которая может быть опасной для здоровья. Однако правильная термическая обработка делает их безопасными для употребления.
Сморчки также являются настоящим деликатесом - по цене они уступают лишь трюфелям. Их яркий грибной аромат раскрывается во время жарки или тушения.
Сморчки (фото: Википедия)
Польза и вред сморчков
Сморчки содержат множество полезных веществ - витамины A, C, D, группы B, PP, а также железо, кальций, калий, натрий, фосфор и магний. Кроме того, они богаты полисахаридами, в частности глюкозой, галактоманнанами, рамнозой и n-ацетил-глюкозаминами.
Благодаря своему составу сморчки имеют ряд полезных свойств:
- Улучшают состав крови и повышают уровень гемоглобина.
- Укрепляют сосуды и улучшают кровообращение.
- Способствуют укреплению мышц глаз, улучшая зрение.
- Помогают выводить токсины из организма.
- Способствуют улучшению обмена веществ.
В народной медицине сморчки используют как антиварикозное и противотромбозное средство, а также для улучшения зрения и поддержания здоровья суставов.
Однако эти грибы имеют и свои противопоказания. Их нельзя употреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы, гастритом, язвой желудка, болезнями почек и пониженной свертываемостью крови. Также они запрещены детям до 5 лет.
Как правильно готовить сморчки?
Из-за наличия токсинов сморчки нуждаются в тщательной термической обработке. Перед приготовлением их нужно отварить минимум дважды, каждый раз меняя воду. После отваривания грибы тщательно промывают и отжимают.
Еще один способ нейтрализовать токсины - долгая сушка. Высушенные сморчки теряют опасные вещества и становятся безопасными для потребления.
В кулинарии сморчки универсальны: их жарят, тушат, добавляют в соусы, запеканки или супы. Они хорошо сочетаются со сливками, луком, сыром и специями. Также их можно замораживать или сушить для дальнейшего использования.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Открытый лес", Gribi.net.ua, Википедия.