Найдивніший штраф за одяг, який загрожує туристам у Європі: за що можна влетіти на декілька тисяч

Німеччина

Зовсім недавно в Німеччині один з туристів був оштрафований на 5000 євро - за носіння контрафактних кросівок та футболки. І цей випадок вже не поодинокий.

Подорож Європою з підробленими речами може обернутися великими неприємностями. У Німеччині закони про боротьбу з контрафактними товарами дуже суворі.

Закон про товарні знаки забороняє розповсюдження, продаж та зберігання підроблених дизайнерських речей. І все це - у рамках боротьби влади з контрафактною продукцією.

Навіть, якщо ви не продаєте та не роздаєте такі речі, а зберігаєте їх вдома виключно для себе або носите на вулиці - є ризик нарватися на штраф. І Німеччина не єдина країна, де за неоригінальні речі можна отримати чималий штраф.

Італія

У Італії, наприклад, суворо заборонені купівля, продаж та володіння підробленими товарами. Особливо пильна влада у туристичних місцях та великих містах. Тому не варто вигулювати на вуличках Італії підроблені босоніжки чи сумочки Gucci.

Прогулянка в шортах, купальниках та навіть дуже короткій сукні в деяких містах Італії також може каратися штрафом, навіть, якщо на вулиці +35 градусів. А от купівля чи продаж контрафакту - штраф від 1000 до 10 000 євро.

Франція

Бореться з контрафактними товарами й Франція. Французький кодекс інтелектуальної власності забороняє ввезення, продаж та зберігання підроблених речей.

Мандрівникам, упійманими з підробленими речами, можуть загрожувати штрафи у розмірі до 340 000 гривень. Митники перевіряють багаж в аеропортах та на кордоні.

Іспанія

Іспанія також підтримує суворі закони, які застосовуються у туристичних районах. Штрафи за зберігання підроблених товарів можуть сягати 140 000 гривень. Іспанська поліція та митники часто патрулюють ринки та торгові зони, відловлюючи власників контрафактної продукції.

Варто також зазначити, що в Іспанії є й інші штрафи за одяг. Наприклад, керування автомобілем у несумісному з безпекою одязі, такому як шльопанці, босоніж або з голим торсом, обійдеться у штраф у 200 євро.

А прогулянка у пляжному одязі за межами пляжу - в 300 євро. За купівлю контрафакту на вуличних ринках доведеться викласти до 20 000 євро.

Швейцарія

Є подібний закон у Швейцарії - у країні діє федеральний закон про захист товарних знаків та вказівки джерела поширюються на імпорт та зберігання підроблених товарів.

Якщо у туриста чи місцевого жителя виявлять фальшиві речі, його можуть оштрафувати на суму, яка досягає 115 000 гривень.

Швейцарські митники також ретельно перевіряють кордони та аеропорти - провезення підроблених дизайнерських речей можуть обійтися у 12-13 тисяч доларів штрафу.

Щоб не попасти на такі чималі штрафи, туристам та мандрівникам варто дотримуватися простих правил: уникати купівлі та носіння підроблених товарів.

"Щоб уникнути таких штрафів, важливо знати, розуміти та дотримуватися законів кожної країни. Правильний підхід - купувати лише справжні товари та зберігати квитанції для підтвердження їхньої легальності", - радять експерти.