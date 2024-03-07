Штраф 3000 євро. У популярній локації Європи посилять правила для туристів

На іспанському острові Майорка запроваджують суворіші покарання за розгульну поведінку туристів. У 2024 році порушників правил штрафуватимуть на 3000 євро.

Мер Пальми попередив про політику нульової терпимості до вандалізму, розпивання алкоголю на вулиці та бійок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Чиновники на Майорці не перший рік борються із антисоціальною поведінкою туристів, які приїжджають на літній відпочинок. У цьому році місцева влада вирішила "придушити" розгул безвідповідального туризму на острові і запроваджує суворіші покарання.

По це заявив мер Пальми Хайме Мартінес. За його словами, від туристів вимагатимуть дотримання норм поведінки нарівні з місцевими жителями.

Штраф на погану поведінку може скласти 3000 євро. Нові правила можуть не встигнути запровадити до сезону відпусток цього літа, але на вулицях буде більше поліції.

"Ніхто не заслуговує на те, щоб щороку миритися з поганою поведінкою", – сказав мер.

Жителі Балеарського острова вже давно скаржаться на те, що п’яні туристи регулярно створюють проблеми. Через це на курорті Магалуф на Майорці тепер туристи стикаються з контролем над вживанням алкоголю. Там заборонений безлімітний алкоголь у закладах, круїзи з алкогольними напоями, у готелях "все включено" діють обмеження на споживання напоїв.

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