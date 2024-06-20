Удивительные штрафы за одежду, которые грозят туристам в Европе: за что можно влететь на несколько тысяч

Германия

Совсем недавно в Германии один из туристов был оштрафован на 5000 евро - за ношение контрафактных кроссовок и футболки. И этот случай уже не единственный.

Путешествие по Европе с поддельными вещами может обернуться большими неприятностями. В Германии законы о борьбе с контрфактными товарами очень строги.

Закон о товарных знаках запрещает распространение, продажу и хранение поддельных дизайнерских вещей. И все это - в рамках борьбы власти с контрфактной продукцией.

Даже если вы не продаете и не раздаете такие вещи, а храните их дома исключительно для себя или носите на улице - есть риск нарваться на штраф. И Германия не единственная страна, где за неоригинальные вещи можно получить немалый штраф.

Италия

В Италии, например, строго запрещены покупка, продажа и владение поддельными товарами. Особенно пристальна власть в туристических местах и больших городах. Поэтому не стоит выгуливать на улочках Италии поддельные босоножки или сумочки Gucci.

Прогулка в шортах, купальниках и даже очень коротком платье в некоторых городах Италии может караться штрафом, даже если на улице +35 градусов. А вот покупка или продажа контрафакта - штраф от 1000 до 10 000 евро.

Франция

Сражается с контрфактными товарами и Франция. Французский кодекс интеллектуальной собственности запрещает ввоз, продажу и хранение поддельных вещей.

Путешественникам, пойманным с поддельными вещами, могут грозить штрафы в размере до 340 000 гривен. Таможенники проверяют багаж в аэропортах и на границе.

Испания

Испания также поддерживает строгие законы, применяемые в туристических районах. Штрафы за хранение поддельных товаров могут достигать 140 000 гривен. Испанская полиция и таможенники часто патрулируют рынки и торговые зоны, отлавливая владельцев контрфактной продукции.

Следует также отметить, что у Испании есть и другие штрафы за одежду. Например, управление автомобилем в несовместимой с безопасностью одежде, такой как шлепанцы, босиком или с голым торсом, обойдется в штраф в 200 евро.

А прогулка в пляжной одежде за пределами пляжа - в 300 евро. За покупку контрафакта на уличных рынках придется выложить до 20 000 евро.

Швейцария

Есть подобный закон в Швейцарии - в стране действует федеральный закон о защите товарных знаков и указания источника распространяются на импорт и хранение поддельных товаров.

Если у туриста или местного жителя обнаружат фальшивые вещи, его могут оштрафовать на сумму 115 000 гривен.

Швейцарские таможенники также тщательно проверяют границы и аэропорты - провоз поддельных дизайнерских вещей может обойтись в 12-13 тысяч долларов штрафа.

Чтобы не попасть на такие немалые штрафы, туристам и путешественникам следует придерживаться простых правил: избегать покупки и ношения поддельных товаров.

"Во избежание таких штрафов важно знать, понимать и соблюдать законы каждой страны. Правильный подход - покупать только настоящие товары и сохранять квитанции для подтверждения их легальности", - советуют эксперты.