Найдите 5 отличий: в сети ажиотаж из-за двойника Меган Маркл (впечатляющие фото)

У Меган Маркл нашелся двойник. Пользователи сети обсуждают потрясающее сходство 37-летней герцогини Сассекской с 40-летней женщиной-политиком из Испании по имени Бегона Виллачис.

Кроме внешнего сходства у Меган и Бегоны есть также много общего. Политик из Испании вышла замуж 19 мая, как и герцогиня. Также Виллачис недавно стала мамой - ее дочь Инес родилась спустя несколько дней после появления на свет первенца Меган и Гарри Арчи Харрисона.

Двойник Меган Маркл Бегона Виллачис (фото: instagram.com/begonavillacis)

К слову, малышка стала третьим ребенком испанского политика, но статус многодетной мамы не мешает ей успешно вести общественную деятельность.

Отметим, что Бегона Виллачис претендует на пост мэра Мадрида. А 26 мая она пришла на выборы городского главы в белом наряде, который очень похож на платье от британского дизайнера Грейс Уолес Боннер в котором Меган Маркл позировала фотографам вместе с принцем Гарри и малышом Арчи.





Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

"Люди иногда останавливают меня на улице и спрашивают, не Меган ли я. Иногда это бывает очень забавным. Мои дочери часто дразнят меня из-за этого", - рассказала Виллачис в одном из интервью.

Двойник Меган Маркл Бегона Виллачис (фото: instagram.com/begonavillacis)

Напомним, Меган Маркл не позволяет никому заботиться о малыше Арчи Харрисоне, который родился 6 мая. По этой причине от герцогини сбежали все няни, в том числе и ее мама, Дория.

Также стало известно, когда Меган Маркл планирует впервые выйти в свет после последнего появления на публике 8 мая, когда герцогиня вместе с мужем позировала для фотографов с новорожденным малышом.