Знайдіть 5 відмінностей: в мережі ажіотаж через двійника Меган Маркл (вражаючі фото)

У Меган Маркл знайшовся двійник. Користувачі мережі обговорюють приголомшливу подібність 37-річної герцогині Сассекської з 40-річною жінкою-політиком з Іспанії на ім'я Бегона Віллачіс.

Крім зовнішньої схожості у Меган і Бегони є також багато спільного. Політик з Іспанії вийшла заміж 19 травня, як і герцогиня. Також Віллачис нещодавно стала мамою - її дочка Інес народилася через кілька днів після появи на світ первістка Меган і Гаррі Арчі Харрісона.

Двійник Меган Маркл Бегона Віллачіс (фото: instagram.com/begonavillacis)

До речі, дівчинка стала третьою дитиною іспанського політика, але статус багатодітної мами не заважає їй успішно вести громадську діяльність.

Зазначимо, що Бегона Віллачіс претендує на посаду мера Мадрида. А 26 травня вона прийшла на вибори міського голови у білому вбранні, який дуже схожий на сукню від британського дизайнера Грейс Уолес Боннер в якому Меган Маркл позувала фотографам разом з принцом Гаррі і малюком Арчі.





Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

"Люди іноді зупиняють мене на вулиці і запитують, чи не Меган я. Іноді це буває дуже забавним. Мої доньки часто дражнять мене через це", - розповіла Віллачіс в одному з інтерв'ю.

Двійник Меган Маркл Бегона Віллачіс (фото: instagram.com/begonavillacis)

Нагадаємо, Меган Маркл не дозволяє нікому піклуватися про малюка Арчі Харрісона, який народився 6 травня. З цієї причини від герцогині втекли всі няні, в тому числі і її мама, Дорія.

Також стало відомо, коли Меган Маркл планує вперше вийти у світ після останньої появи на публіці 8 травня, коли герцогиня разом з чоловіком позувала для фотографів з новонародженим малюком.