Найдено существо, которое прожило в открытом космосе целый год (фото)

Космос (иллюстративное фото: canva.com)

Микроб прожил в открытом космосе целый год

Ученые, находившиеся в космосе на кораблях, имели большие осложнения для здоровья. В открытом космосе они бы вообще не выжили. Но нашелся организм, который смог выжить в открытом космосе за пределами защиты МКС, где ультрафиолетовое излучение, вакуум, огромные колебания температуры и микрогравитация являются неминуемыми угрозами. Так, исследователи определили микроб Deinococcus radiodurans, который целый год находился в открытом космосе. В чем его феномен – рассказывается в издании Science Alert.

Dид бактерий, впервые обнаруженный в банке с мясом, Deinococcus radiodurans, подавал признаки жизни после года, проведенного на специально разработанной платформе вне герметичного модуля МКС.

Исследователи уже некоторое время изучают эти живучие микробы: еще в 2015 году международная команда создала миссию Tanpopo снаружи японского экспериментального модуля Kibo, чтобы подвергнуть испытанию выносливые бактериальные виды. Так вот, Deinococcus radiodurans прошел его с достоинством.

Бактериальные клетки были обезвожены, доставлены на МКС и помещены в открытый объект-платформу, постоянно подвергающуюся воздействию космической среды; в этом случае клетки находились за стеклянным окном, которое блокировало ультрафиолетовый свет на длинах волн ниже 190 нанометров.

"Результаты, представленные в этом исследовании, могут повысить осведомленность о проблемах планетарной защиты, например, о марсианской атмосфере, которая поглощает ультрафиолетовое излучение ниже 190-200 Нм", - написали в своей новой статье ученые из Австрии, Японии и Германии.

Микроб Deinococcus radiodurans (фото: sciencealert.com)

Но команда не стремилась к мировому рекорду, вместо этого они пытались выяснить, что делает D. radiodurans настолько хорошими для выживания в этих экстремальных условиях. После года облучения радиацией, воздействия экстремальных температур и отсутствия гравитации исследователи вернули космические бактерии на Землю.

Команда обнаружила, что бактерии были покрыты небольшими бугорками или пузырьками на поверхности, был запущен ряд механизмов репарации, и некоторые белки и мРНК стали более развиты

Такого рода исследования помогают нам понять, могут ли бактерии выжить в других мирах, и, возможно, даже в путешествии между ними.

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