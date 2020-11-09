Знайдено істоту, яка прожила у відкритому космосі цілий рік (фото)

Космос (ілюстративне фото: canva.com)

Мікроб прожив у відкритому космосі цілий рік

Вчені, які перебували в космосі на кораблях, мали великі ускладнення для здоров'я. У відкритому космосі вони б взагалі не вижили. Але знайшовся організм, який зміг вижити у відкритому космосі за межами захисту МКС, де ультрафіолетове випромінювання, вакуум, величезні коливання температури і микрогравитация є неминучими погрозами. Так, дослідники визначили мікроб Deinococcus radiodurans, який цілий рік перебував у відкритому космосі. У чому його феномен – розповідається у виданні Science Alert.

Dид бактерій, вперше виявлений в банку з м'ясом, Deinococcus radiodurans, подавав ознаки життя після року, проведеного на спеціально розробленій платформі поза герметичного модуля МКС.

Дослідники вже деякий час вивчають ці живучі мікроби: ще в 2015 році міжнародна команда створила місію Tanpopo зовні японського експериментального модуля Kibo, щоб піддати випробуванню витривалі бактеріальні види. Так от, Deinococcus radiodurans пройшов його з гідністю.

Бактеріальні клітини були зневоднені, доставлено на МКС і поміщені у відкритий об'єкт-платформу, постійно подвергающуюся впливу космічного середовища; в цьому випадку клітини перебували за скляним вікном, яке блокувало ультрафіолетове світло на довжинах хвиль нижче 190 нанометрів.

"Результати, представлені в цьому дослідженні, можуть підвищити обізнаність про проблеми планетарного захисту, наприклад, про марсіанській атмосфері, яка поглинає ультрафіолетове випромінювання нижче 190-200 Нм", - написали у своїй новій статті вчені з Австрії, Японії та Німеччини.

Мікроб Deinococcus radiodurans (фото: sciencealert.com)

Але команда не прагнула до світового рекорду, замість цього вони намагалися з'ясувати, що робить D. radiodurans настільки хорошими для виживання в цих екстремальних умовах. Після року опромінення радіацією, впливу екстремальних температур та відсутності гравітації дослідники повернули космічні бактерії на Землю.

Команда виявила, що бактерії були покриті невеликими горбками або бульбашками на поверхні, була запущено ряд механізмів репарації, і деякі білки і мРНК стали більш розвинені

Такого роду дослідження допомагають нам зрозуміти, чи можуть бактерії вижити в інших світах, і, можливо, навіть у подорожі між ними.

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