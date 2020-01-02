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Найдено растение, которое побеждает рак

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 20:32
Найдено растение, которое побеждает рак
Найдено растение, убивающее рак (Коллаж РБК-Украина)

Ученые нашли растение, которое значительно убивает раковые клетки

Ученые обнаружили растение, которое способно бороться с раком. Это Антоцефалус кадамба, эксстракт которого в комплексе с красителями способен положительно воздействовать на раковые клетки. Об этом сообщили специалисты из из Indian Institute of Technology, пишет Nanoscale. При воздействии инфракрасного света происходит косвенная аутофагия путем синергической активации свободных радикалов кислорода.

Ученые рассказали, что свет создает активацию нанолипосом, и это может быть эффективной стратегией повышения противоракового потенциала комбинированной терапии.

"Мы брали экстракт органического растворителя с Антоцефалус кадамба и потом проверяли этот экстракт на различных клеточных линиях, как здоровых, так и пораженных раком. Выяснили, что он избирательно уничтожает злокачественные клетки",– рассказал Кумар Аравинд Ренган, один из авторов научного опыта.

Ученые проводили опыт с помощью мышей в пробирках. К слову, многочисленные исследования на этой стадии показывали потрясающие результаты, но в дальнейшем оказывались неудачными. Сейчас еще не понятно, будет ли растение воздействовать на раковые клетки у людей.

Найдено растение, которое побеждает ракАнтоцефалус кадамба убивает рак (фото: adenium-doma.ru)

Напомним, что ученые обнаружили новый агрессивный вид рака, который образуется в желудке человека. При этом обнаруженные раковые опухоли трудно поддаются лечению.

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