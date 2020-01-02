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Знайдено рослину, яке перемагає рак

STYLERЖиття    02.01.2020 - 20:32
Знайдено рослину, яке перемагає рак
Знайдено рослину, що вбиває рак (Колаж РБК-Україна)

Вчені знайшли рослина, яка значно вбиває ракові клітини

Вчені виявили рослину, яка здатна боротися з раком. Це Антоцефалус кадамба, эксстракт якого в комплексі з барвниками здатний позитивно впливати на ракові клітини. Про це повідомили фахівці з Indian Institute of Technology, пише Nanoscale. При дії інфрачервоного світла відбувається непряма аутофагія шляхом синергетичної активації вільних радикалів кисню.

Вчені розповіли, що світло створює активацію нанолипосом, і це може бути ефективною стратегією підвищення протиракового потенціалу комбінованої терапії.

"Ми брали екстракт органічного розчинника з Антоцефалус кадамба і потім перевіряли цей екстракт на різних клітинних лініях, як здорових, так і уражених раком. З'ясували, що він вибірково знищує злоякісні клітини",– розповів Кумар Аравінд Ренган, один з авторів наукового досвіду.

Вчені проводили дослід за допомогою мишей в пробірках. До речі, численні дослідження на цій стадії показували чудові результати, але надалі виявлялися невдалими. Зараз ще не зрозуміло, чи буде рослина впливати на ракові клітини у людей.

Знайдено рослину, яке перемагає ракАнтоцефалус кадамба може лікувати від раку (фото: adenium-doma.ru)

Нагадаємо, що вчені виявили новий агресивний вид раку, який утворюється в шлунку людини. При цьому виявлені ракові пухлини важко піддаються лікуванню.

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