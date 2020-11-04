Знайдено астероїд, який міг би врятувати економіку Землі: пояснення вчених

Вчені знайшли порятунок економіці планети в космосі (колаж: РБК-Україна)

Знайдено астероїд, вартість якого більше всієї економіки Землі

Недавнє дослідження показало, що астероїд Психея 16, який обертається між Марсом і Юпітером, може бути повністю складатися з металу і коштує приблизно 10 000 квадрильйонів доларів - більше, ніж вся економіка Землі. Згідно з дослідженням, опублікованим в The Planetary Science Journal.

Вчені вважають, що астероїд може бути залишком ядра планети, яка втратила свою кору і мантію після декількох зіткнень під час створення нашої Сонячної системи. Точний склад і походження астероїда будуть розкриті в 2022 році, коли NASA відправить безпілотний космічний корабель для його вивчення.

На відміну від більшості астероїдів, які складаються з каміння або льоду, вчені вважають, що Психея - це щільний і в значній мірі металевий об'єкт, який вважається ядром більш ранньої планети, яка зазнала невдачі у формуванні.

В останньому дослідженні дослідники з Південно-Західного дослідницького інституту спостерігали астероїд через космічний телескоп Хаббла в двох конкретних точках його обертання, щоб повністю розглянути обидві його сторони. Дослідження також включало перше спостереження Психеї в ультрафіолетовому світлі, вперше запропонувало більш чітку картину складу астероїда.

"Ми бачили метеорити, які в основному складаються з металу, але Психея може бути унікальною в тому сенсі, що це може бути астероїд, повністю зроблений із заліза і нікелю", - йдеться в заяві автора дослідження доктора Трейсі Беккер.

За даними NASA астероїд у формі картоплі має діаметр близько 190 км. Він був вперше виявлений 17 березня 1853 року італійським астрономом Аннібале де Гаспарисом і названий на честь давньогрецької богині душі Психеї.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до Землі наближається небезпечний астероїд розміром з автобус. Вчені відносять даний астероїд до класу небезпечних Аполлонов. Вчені відкрили астероїд 2018 VP1 3 листопада 2018 року на Паломарській обсерваторії США в рамках проекту Zwicky Transient Facility.

До цього вчені попередили про небезпечних процесах на Сонце. Внутрішній вага атмосфери Сонця не змінюється, тому для підтримання рівноваги йому доводиться підвищувати температуру своїх термоядерних реакцій, що є причиною підвищення тепла ядра.