Вчені знайшли одну із найдревніших "золотих" мумій! Їй близько 4300 років

Археологи у Єгипті розкопали мумію, вкриту тонким шаром золота. Її вік становить близько 4 300 років. Це робить її однією із найдавніших, які коли-небудь знаходили. Її унікальність полягає ще й в тому, що вона надзвичайно добре збереглась і належить особі не королівського роду.

Про це повідомив археолог і один з учасників розкопок доктор Захі Хавасс у Facebook .

Що відомо про археологічну знахідку

"Золоту" мумію знайшли в Саккарі у 15-метровій шахті разом із трьома іншими гробницями. Вона була у великому прямокутному вапняковому саркофазі, що належить людині на ім'я Гека-Шепес. Саркофаг був запечатаний. Тому науковці вважають, що його не відкривали 4300 років.

Доктор Захі Хавасс, провідний археолог і колишній міністр старожитностей, датує знахідки приблизно 25-22 століттями до нашої ери. За його словами вони належать до 5 і 6 династій Стародавнього Царства.

"Ця мумія може бути найстарішою і найповнішою мумією, знайденою в Єгипті на сьогодні", - заявляє науковець.

"Золота" мумія, знайдена у Саккарі (фото: Facebook/Dr. Zahi Hawass)

Інші знайдені мумії належать давньоєгипетському жерцю на ім'я Хнумджедеф, судді та письменнику на ім'я Фетек, а також високопоставленому палацовому чиновнику на ім'я Мері. До офіційних обов'язків останнього входило виконання релігійних ритуалів і виконання функцій "хранителя секретів".

Мумії не королівського походження трапляються рідко. Ще рідше їх знаходять у настільки добре збереженому стані, як ті, що виявили під час цих розкопок.

"Це відкриття є настільки важливим, оскільки воно пов'язує королів з людьми, які жили навколо них", - заявив археолог Абу Дешиш.

Науковець разом із древніми знахідками (фото: Facebook/Dr. Zahi Hawass)

Археологи також знайшли ряд дорогоцінних амулетів й глиняний посуд.

На глибині понад 10 м нижче за початкову знахідку команда виявила ритуальний вівтар і колекцію дерев'яних статуй. Вони одні із найбільших, які коли-небудь знаходили.

Вік знахідок становить майже 4300 років (фото: Facebook/Dr. Zahi Hawass)