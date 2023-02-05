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Найчастіші помилки, які ви робите під час покупки кімнатних рослин

Як правильно вибирати кімнатні рослини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

До вибору кімнатних рослин треба ставитися дуже прискіпливо, щоб потім не було горя через зів'яле листя і викинуті гроші.

Про найчастіші помилки, які багато хто допускає при виборі вазонів, пише Telegram-канал "Квіти і рослини".

Вибір рослини

Нова рослина може просто не вписатися в той мікроклімат, що вже сформувався на вашому підвіконні.

Можливо, щоб квітка зацвіла повторно, доведеться створити деякі особливі умови.

Необдумана покупка

Перш ніж вибрати горщик з рослиною, потрібно задуматися, якого догляду потребує нова квітка і чи вистачить їй звичайного сонячного світла у вашій квартирі.

Може, вона дуже примхлива, а у вас не так багато часу, щоб доглядати за вазоном правильно.

Враховуйте мікроклімат вашого підвіконня (фото: freepik)

Догляд після покупки

Клімат у квіткових магазинах разюче відрізняється від того, що існує в квартирах. Тому необхідна пильна увага за новим вихованцем: обприскування, огляд, видалення пошкодженого листя і т. д.

Карантин та профілактика

Більшість квітникарів відразу після покупки поспішає поставити нову рослину серед побратимів по підвіконню, але це - помилка. Рослині не зашкодить кілька тижнів провести на карантині.

Раніше ми писали, які рослини треба ставити на південне, північне, східне і західне вікна.

Крім того читайте, яке добриво з холодильника змусить вашу орхідею шалено квітнути.

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