Найчастіші помилки, які ви робите під час покупки кімнатних рослин

Вибір рослини

Нова рослина може просто не вписатися в той мікроклімат, що вже сформувався на вашому підвіконні.

Можливо, щоб квітка зацвіла повторно, доведеться створити деякі особливі умови.

Необдумана покупка

Перш ніж вибрати горщик з рослиною, потрібно задуматися, якого догляду потребує нова квітка і чи вистачить їй звичайного сонячного світла у вашій квартирі.

Може, вона дуже примхлива, а у вас не так багато часу, щоб доглядати за вазоном правильно.

Враховуйте мікроклімат вашого підвіконня (фото: freepik)

Догляд після покупки

Клімат у квіткових магазинах разюче відрізняється від того, що існує в квартирах. Тому необхідна пильна увага за новим вихованцем: обприскування, огляд, видалення пошкодженого листя і т. д.

Карантин та профілактика

Більшість квітникарів відразу після покупки поспішає поставити нову рослину серед побратимів по підвіконню, але це - помилка. Рослині не зашкодить кілька тижнів провести на карантині.