Найчастіші помилки, які ви робите під час покупки кімнатних рослин

До вибору кімнатних рослин треба ставитися дуже прискіпливо, щоб потім не було горя через зів'яле листя і викинуті гроші.
Про найчастіші помилки, які багато хто допускає при виборі вазонів, пише Telegram-канал "Квіти і рослини".
Нова рослина може просто не вписатися в той мікроклімат, що вже сформувався на вашому підвіконні.
Можливо, щоб квітка зацвіла повторно, доведеться створити деякі особливі умови.
Перш ніж вибрати горщик з рослиною, потрібно задуматися, якого догляду потребує нова квітка і чи вистачить їй звичайного сонячного світла у вашій квартирі.
Може, вона дуже примхлива, а у вас не так багато часу, щоб доглядати за вазоном правильно.
Враховуйте мікроклімат вашого підвіконня (фото: freepik)
Клімат у квіткових магазинах разюче відрізняється від того, що існує в квартирах. Тому необхідна пильна увага за новим вихованцем: обприскування, огляд, видалення пошкодженого листя і т. д.
Більшість квітникарів відразу після покупки поспішає поставити нову рослину серед побратимів по підвіконню, але це - помилка. Рослині не зашкодить кілька тижнів провести на карантині.
Раніше ми писали, які рослини треба ставити на південне, північне, східне і західне вікна.
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