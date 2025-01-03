Найчастіша помилка при розігріванні риби, яка зіпсує смак страви: її припускаються майже всі

Риба, зокрема лосось, - поширена страва на новорічному столі. Проте важливо не лише смачно приготувати, а й правильно розігріти рибу, щоб не зіпсувати страву.
Про те, як краще розігрівати рибу, щоб не погіршити смак страви, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Onet.
Без сумніву, найсмачніша риба - свіжоприготована і щойно вийнята з духовки. Проте підігріта, особливо лосось, часто втрачає ніжність філе, стає сухою і лущиться.
Річ у тім, що більшість людей розігрівають шматочки смаженої або запеченої риби в мікрохвильовці. Хоча це значно економить час, це велика помилка.
При такому способі розігріву різні види риби втрачають свої якості, не кажучи вже про інтенсивний запах, який швидко заповнює оселю. Звісно, й в цьому випадку риба буде гарною на тарілці, але більшість людей віддають перевагу запаху ялинки або мандаринів.
Крім цього, лосось, розігрітий у мікрохвильовій печі, швидше за все, стане сухим і безнадійно втратить свою соковитість. Тому варто обрати інший спосіб підігріву - і риба буде такою ж смачною, як в день приготування.
Відтворити соковитий смак свіжоприготованого лосося може бути складно, але можливо, завдяки використанню духовки. Найголовніше - не поспішати.
Перед тим, як поставити рибу в духовку, радять збризнути її лимонним соком і невеликою кількістю оливкової олії. Спочатку слід розігріти духовку до 200 градусів, потім накрити рибу алюмінієвою фольгою і поставити в духовку на чверть години.
Фольга не тільки запобігає висиханню риби, але й не дає їй підгоріти. Крім того, вона мінімізує поширення запаху по приміщенню. Розігріта таким чином риба буде майже такою ж смачною, як щойно приготована.
Ще одна рекомендація, щоб не втратити смак риби - розігрівати товсті шматки, в яких більше соку. А тоненькі шматки краще їсти одразу після приготування.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли потрібно накривати пательню кришкою, щоб страва була ідеальною.
Крім цього, розповідали, як почистити оселедець за лічені хвилини.