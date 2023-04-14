"Найближчим часом щось розпочнеться": мер Маріуполя розповів, коли деокупують місто

З 24 лютого в Маріуполі тривали важкі та криваві бої, проте зрештою росіяни повністю захопили його 22 травня. На сьогодні приблизно 90% міста є зруйнованими та не підлягають відновленню. А самих російських військових підозрюють у скоєнні багатьох воєнних злочинів у місті.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", коли ЗСУ нарешті зможуть деокупувати місто.
За його словами, у цьому запитанні він може посилатися лише на інформацію військових. Натомість вони розповіли меру, що "найближчим часом щось розпочнеться".
"Будуть три напрямки, і вони будуть рухатися вперед. У цьому напрямку є Маріуполь. І ми маємо надію, що воно так і буде, і що Маріуполь буде звільнений. Коли? Це питання відкрите. Ми так хочемо... Чи так буде? Це питання", - каже Бойченко.
Він додає, що хоче вже восени повернутися до Маріуполя. Для цього вже порахований бюджет, є кадрове забезпечення та інші важливі речі.
Вадим Бойченко каже, що існує два шляхи: швидке відновлення та подальша розбудова. Тільки-но місто звільнять, потрібно буде повернути всі комунікації: світло, вода, опалення тощо. Крім того, відразу необхідно забезпечити базові гуманітарні потреби.
"Комунальні підприємства, освіта, медицина мають відновитися в місті Маріуполі. Ми взяли 12 напрямків і порахували, що ми маємо зробити з водопостачанням, з електрозабезпеченням, теплозабезпеченням і скільки це коштує. 14 мільярдів гривень", - сказав мер.
Післявоєнна відбудова коштуватиме вже значно більше, за підрахунками очільників міста. Вадим Бойченко називає суму в 14,5 мільярдів євро. На його думку, саме такої суми буде достатньо для повного відродження міста.
Раніше ми розповідали, навіщо Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Маріуполя.
Читайте також історію про маріупольця, який доїхав до Москви, щоб врятувати своїх дітей.