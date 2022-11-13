Укрзалізниця відкрила купівлю квитків до Херсона, Маріуполя, Донецька та Луганська: що відомо

В Укрзалізниці відкрили незвичайний продаж квитків – у тимчасово окуповані міста України. Вже зараз можна купити квитки до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, а також до звільненого Херсона.

Що це за акція, як можна купити такий квиток і для чого - читайте нижче.

Як зазначають на сторінці Укрзалізниці у Facebook, проєкт із продажу квитків у тимчасово окуповані міста реалізується разом із платформою UNITED24 та називається "Квитки до перемоги".

"Ви просили – ми зробили. На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші поїзди до деокупованих українських міст. Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перші рейси з Києва до п'яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Укрзалізниці розповіли, що квитки можна придбати, зберігати як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ними – після деокупації. Як тільки рух буде відновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Всі квитки благодійні та кошти від їхнього продажу будуть переведені через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та села на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Придбати квитки в Херсон, Маріуполь, Донецьк і Луганськ можна за цим посиланням.

Вартість квитків – від 1000 гривень. Є варіанти - плацкарт, купе та люкс.

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