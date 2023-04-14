ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Найближчим часом щось розпочнеться": мер Маріуполя розповів, коли деокупують місто

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 14 квітня 2023 14:40
"Найближчим часом щось розпочнеться": мер Маріуполя розповів, коли деокупують місто Вадим Бойченко (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

З 24 лютого в Маріуполі тривали важкі та криваві бої, проте зрештою росіяни повністю захопили його 22 травня. На сьогодні приблизно 90% міста є зруйнованими та не підлягають відновленню. А самих російських військових підозрюють у скоєнні багатьох воєнних злочинів у місті.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", коли ЗСУ нарешті зможуть деокупувати місто.

Коли Маріуполь буде звільнено

За його словами, у цьому запитанні він може посилатися лише на інформацію військових. Натомість вони розповіли меру, що "найближчим часом щось розпочнеться".

"Будуть три напрямки, і вони будуть рухатися вперед. У цьому напрямку є Маріуполь. І ми маємо надію, що воно так і буде, і що Маріуполь буде звільнений. Коли? Це питання відкрите. Ми так хочемо... Чи так буде? Це питання", - каже Бойченко.

Він додає, що хоче вже восени повернутися до Маріуполя. Для цього вже порахований бюджет, є кадрове забезпечення та інші важливі речі.

Скільки грошей потрібно для відновлення міста

Вадим Бойченко каже, що існує два шляхи: швидке відновлення та подальша розбудова. Тільки-но місто звільнять, потрібно буде повернути всі комунікації: світло, вода, опалення тощо. Крім того, відразу необхідно забезпечити базові гуманітарні потреби.

"Комунальні підприємства, освіта, медицина мають відновитися в місті Маріуполі. Ми взяли 12 напрямків і порахували, що ми маємо зробити з водопостачанням, з електрозабезпеченням, теплозабезпеченням і скільки це коштує. 14 мільярдів гривень", - сказав мер.

Післявоєнна відбудова коштуватиме вже значно більше, за підрахунками очільників міста. Вадим Бойченко називає суму в 14,5 мільярдів євро. На його думку, саме такої суми буде достатньо для повного відродження міста.

Раніше ми розповідали, навіщо Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Маріуполя.

Читайте також історію про маріупольця, який доїхав до Москви, щоб врятувати своїх дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Вадим Бойченко деокупація