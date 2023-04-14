"Найближчим часом щось розпочнеться": мер Маріуполя розповів, коли деокупують місто

З 24 лютого в Маріуполі тривали важкі та криваві бої, проте зрештою росіяни повністю захопили його 22 травня. На сьогодні приблизно 90% міста є зруйнованими та не підлягають відновленню. А самих російських військових підозрюють у скоєнні багатьох воєнних злочинів у місті.

Коли Маріуполь буде звільнено

За його словами, у цьому запитанні він може посилатися лише на інформацію військових. Натомість вони розповіли меру, що "найближчим часом щось розпочнеться".

"Будуть три напрямки, і вони будуть рухатися вперед. У цьому напрямку є Маріуполь. І ми маємо надію, що воно так і буде, і що Маріуполь буде звільнений. Коли? Це питання відкрите. Ми так хочемо... Чи так буде? Це питання", - каже Бойченко.

Він додає, що хоче вже восени повернутися до Маріуполя. Для цього вже порахований бюджет, є кадрове забезпечення та інші важливі речі.

Скільки грошей потрібно для відновлення міста

Вадим Бойченко каже, що існує два шляхи: швидке відновлення та подальша розбудова. Тільки-но місто звільнять, потрібно буде повернути всі комунікації: світло, вода, опалення тощо. Крім того, відразу необхідно забезпечити базові гуманітарні потреби.

"Комунальні підприємства, освіта, медицина мають відновитися в місті Маріуполі. Ми взяли 12 напрямків і порахували, що ми маємо зробити з водопостачанням, з електрозабезпеченням, теплозабезпеченням і скільки це коштує. 14 мільярдів гривень", - сказав мер.

Післявоєнна відбудова коштуватиме вже значно більше, за підрахунками очільників міста. Вадим Бойченко називає суму в 14,5 мільярдів євро. На його думку, саме такої суми буде достатньо для повного відродження міста.