"В ближайшее время что-то начнется": мэр Мариуполя рассказал, когда деоккупируют город

С 24 февраля в Мариуполе шли тяжелые и кровавые бои, однако в конце концов россияне полностью захватили его 22 мая. На сегодняшний день примерно 90% города разрушены и не подлежат восстановлению. Самих же российских военных подозревают в совершении многих военных преступлений в городе.

Когда Мариуполь будет освобожден

По его словам, в этом вопросе он может ссылаться только на информацию военных. Вместо этого они рассказали мэру, что "в ближайшее время что-то начнется".

"Будут три направления, и они будут двигаться вперед. В этом направлении есть Мариуполь. И мы надеемся, что оно так и будет, и что Мариуполь будет освобожден. Когда? Этот вопрос открыт. Мы так хотим... Так ли будет?" Это вопрос", - говорит Бойченко.

Он добавляет, что хочет уже осенью вернуться в Мариуполь. Для этого уже сочтен бюджет, есть кадровое обеспечение и другие важные вещи.

Сколько денег нужно для восстановления города

Вадим Бойченко говорит, что существует два пути: быстрое восстановление и дальнейшее развитие. Как только город освободят, нужно будет вернуть все коммуникации: свет, вода, отопление и т.д. Кроме того, сразу необходимо обеспечить базовые гуманитарные нужды.

"Коммунальные предприятия, образование, медицина должны восстановиться в городе Мариуполе. Мы взяли 12 направлений и посчитали, что мы должны сделать с водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и сколько это стоит. 14 миллиардов гривен", - сказал мэр.

Послевоенное восстановление будет стоить значительно больше, по подсчетам руководителей города. Вадим Бойченко называет сумму в 14,5 миллиарда евро. По его мнению, именно такой суммы будет достаточно для полного возрождения города.