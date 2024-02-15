Їжа майбутнього вже тут. Вченим вдалося виростити м'ясо всередині рису: чому це важливо

Вчені з Університету Йонсей у Сеулі розробили новий продукт харчування, що є інноваційним поєднанням яловичини та рису. Для його створення були використані м'язові та жирові стовбурові клітини корів, які були трансплантовані безпосередньо у зерна рису.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на одне з найбільших у світі незалежних науково-технічних видань New Atlas .

Результати експерименту

Продукт, що вийшов, являє собою малопривабливу рожеву кашу. У ній міститься на 8 відсотків більше білка та на 7 відсотків більше жиру в порівнянні зі звичайним рисом. Ці збільшення можна додатково нарощувати у процесі культивації.

"Уявіть собі, що ви отримуєте всі необхідні нам поживні речовини з білкового рису, вирощеного на клітинних культурах. Рис вже має високий рівень поживних речовин, але додавання клітин худоби може ще більше підвищити його", - заявив біомолекулярний інженер Сохен Пак.

У нинішній формі виробництва м'ясного рису (рисового м'яса) економічніше порівняно з виробництвом яловичини на грам білка. Крім того, такий метод культивації має переваги щодо зниження шкідливих викидів.

Культивація відбувається у чашці Петрі протягом 9-11 днів (фото: Yonsei University)

Згідно з розрахунками вчених, створення гібридного рису породжує 6,27 кілограма вуглекислого газу на 100 г білка, тоді як при виробництві яловичини це число становить 49,89 кг на 100 грамів. При цьому вартість рисового гібрида для споживача становить приблизно 15 відсотків від ціни яловичини за кілограм.

Також варто зазначити, що зміни смакових якостей м'ясного рису надають цікаві перспективи. Дослідники виявили, що зерна набувають різних ароматичних відтінків за рахунок м'язової тканини та жиру, що може стати об'єктом експериментів для кухарів.

Миска яловичини з рисом, створена командою корейських вчених (фото: Yonsei University)

Дослідники планують масштабне використання цього товару. Тепер перед ними стоїть завдання вдосконалення виробничого процесу з метою скорочення часу, необхідного для виготовлення.

"Я не очікував, що клітини в рисі так добре зростатимуть. Тепер я бачу світ можливостей для цієї гібридної їжі. Одного разу вона може послужити продовольчою допомогою для голодуючих, сухпайком або навіть космічною їжею", - підкреслив Сохен Пак.