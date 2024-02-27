В ближайшем будущем эта популярная профессия может исчезнуть - и вот почему

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на саммите в Дубае заявил, что современным молодым людям не нужно стремиться изучать языки программирования. Он подчеркнул, что лучше сосредоточить свои усилия на получении других знаний.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известное интернет-издание Tom's Hardware , посвященное компьютерным технологиям, технике, комплектующим и программному обеспечению.

Почему программисты вскоре могут исчезнуть

Искусственный интеллект, по мнению Хуанга, сможет заменить всех программистов, поскольку будет писать код на основе задач, сформулированных обычным человеческим языком.

"Часто говорят, что молодежи жизненно важно изучать программирование. На самом деле все почти ровно наоборот. Наша задача - создать такую компьютерную технологию, при которой никому не придется программировать. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас каждый в мире - программист. Это чудо искусственного интеллекта", - заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

Дженсен Хуанг (фото: Taiwan News)

Дженсен Хуанг, известный своими громкими высказываниями, предложил ориентироваться на более практические области знаний. Среди рекомендованных им сфер - производство, сельское хозяйство, биология и образование.

Руководитель технологической компании считает, что углубленные знания в этих областях помогут формулировать более точные запросы для искусственного интеллекта, который в свою очередь сможет разрабатывать соответствующее программное обеспечение.

Чем занимается компания NVIDIA

NVIDIA - это американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе. Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.