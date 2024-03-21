У найближчі десятиліття населення більшості країн світу скорочуватиметься: вчені б'ють на сполох

Зниження та сплеск народжуваності

Занепад народжуваності буде настільки сильним, що більш ніж трьом чвертям країн прогнозують неможливість підтримки поточного рівня населення до 2050 року, а до кінця століття понад 97 відсотків держав зіткнуться з цією проблемою.

Прогноз індексу народжуваності в 2050 році (фото: The Lancet)

Це основний висновок нового світового дослідження народжуваності, проведеного Інститутом вимірювання показників та оцінки здоров'я (IHME), яке передбачає глибоку демографічну розбіжність у світі. У той час, як у більшості регіонів народжуваність падає, очікується її збільшення в африканських країнах, розташованих на південь від Сахари.

За прогнозами, до кінця століття близько 77 відсотків випадків народження відбуватиметься у країнах із низьким рівнем доходів. Для порівняння, у 2021 році в країнах Африки на південь від Сахари народилося 29 відсотків дітей у світі. А до 2100 року ця частка перевищить 54 відсотки.

Зміна індексу народжуваності до 2100 року за регіонами та світом (блакитний колір) (фото: The Lancet)

Які будуть наслідки

Цей демографічний розрив спричиняє економічні та соціальні проблеми, такі як зниження чисельності трудової сили та збільшення турботи про літнє населення. Обмежені в ресурсах африканські країни змушені будуть долати різке зростання чисельності молодого населення в умовах економічних обмежень та політичної нестабільності.

Автори дослідження розглядають збалансовану міграційну політику та підтримку батьків з боку розвинених країн, наприклад, розширену відпустку догляду за дітьми, фінансові стимули, пільги з працевлаштування та інші заходи, як способи пом'якшити наслідки цього поділу.