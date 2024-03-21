В ближайшие десятилетия население большинства стран мира будет сокращаться: ученые бьют тревогу

Снижение и всплеск рождаемости

Упадок рождаемости будет настолько сильным, что более трем четвертям стран прогнозируют невозможность поддержания текущего уровня населения к 2050 году, а к концу столетия более 97 процентов государств столкнутся с этой проблемой.

Прогноз индекса рождаемости в 2050 году (фото: The Lancet)

Это основной вывод нового мирового исследования рождаемости, проведенного Институтом измерения показателей и оценки здоровья (IHME), которое предсказывает глубокое демографическое расхождение в мире. В то время как в большинстве регионов рождаемость падает, ожидается ее увеличение в африканских странах, расположенных к югу от Сахары.

По прогнозам, к концу столетия около 77 процентов случаев рождения будет происходить в странах с низким уровнем доходов. Для сравнения, в 2021 году в странах Африки южнее Сахары родилось 29 процентов детей в мире. А к 2100 году эта доля превысит 54 процента.

Изменение индекса рождаемости до 2100 года по регионам и миру (голубой цвет) (фото: The Lancet)

Какие будут последствия

Этот демографический разрыв влечет за собой экономические и социальные проблемы, такие как снижение численности трудовой силы и увеличение заботы о пожилом населении. Ограниченные в ресурсах африканские страны вынуждены будут справляться с резким ростом численности молодого населения в условиях экономических ограничений и политической нестабильности.

Авторы исследования рассматривают сбалансированную миграционную политику и поддержку родителей со стороны развитых стран, например, расширенный отпуск по уходу за детьми, финансовые стимулы, льготы по трудоустройству и другие меры, как способы смягчить последствия этого разделения.