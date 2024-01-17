У найбільшому у світі айсбергу утворились арки та "печери" (фото)

У найбільшому в світі айсбергу, що має назву A23a, утворились величезні арки та "печери". Цей айсберг зараз дрейфує від берегів Антарктиди. Він майже удвічі більший за Лондон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію CNN .

Як зараз виглядає найбільший айсберг

Зображення зробили з борту судна компанії EYOS Expeditions, яке курсує вздовж ділянки айсберга A23a. На фото видно глибокі поверхневі тріщини, а також висічені "печери" в айсбергу.

Айсберг A23a поступово зменшується, коли рухається далі на північ від Антарктиди та стикається з м’якшим повітрям і вищою температурою океану.

Команда експедиції стала свідком того, як шматки айсберга відкололися й попливли окремо морем.

Ось так виглядає айсберг A23a (фото: Richard Sidey/Eyos Expeditions)

A23a утворився у 1986 році, коли величезна маса льоду відкололася від шельфового льодовика Філхнера-Ронне.

Айсберг має товщину близько 400 метрів і площу майже 4 000 квадратних кілометрів. Це більш ніж втричі більше Лос-Анджелеса.

A23a кілька разів утримував титул "найбільшого айсберга" з 1980-х років, час від часу його перевершували більші, але менш живучі айсберги.

Вчені заявили, що хоча цей айсберг, ймовірно, відколовся в рамках природного циклу зростання шельфового льодовика, зміна клімату викликає тривожні зміни на цьому величезному ізольованому континенті з потенційно руйнівними наслідками для глобального підвищення рівня моря.

У лютому минулого року морський лід в Антарктиді досяг найменшої площі з початку ведення записів - 1 112 056 кв. км. Вчені заявляють, що айсберг A23a з часом зникне.

A23a є найбільшим айсбергом у світі (фото: Richard Sidey/Eyos Expeditions)