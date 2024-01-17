В крупнейшем в мире айсберге образовались арки и пещеры (фото)

В крупнейшем в мире айсберге под названием A23a образовались огромные арки и "пещеры". Этот айсберг сейчас дрейфует от берегов Антарктиды. Он почти вдвое больше Лондона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию CNN .

Как сейчас выглядит самый большой айсберг

Изображение сделали с борта судна компании EYOS Expeditions, которое курсирует вдоль участка айсберга A23a. На фото видны глубокие поверхностные трещины, а также высеченные "пещеры" в айсберге.

Айсберг A23a постепенно уменьшается, когда двигается дальше к северу от Антарктиды и сталкивается с более мягким воздухом и более высокой температурой океана.

Команда экспедиции стала свидетелем того, как куски айсберга откололись и поплыли по отдельности морем.

Вот так выглядит айсберг A23a (фото: Richard Sidey/Eyos Expeditions)

A23a образовался в 1986 году, когда огромная масса льда откололась от шельфового ледника Филхнера-Ронне.

Айсберг имеет толщину около 400 метров и площадь почти в 4 000 квадратных километров. Это более чем втрое больше Лос-Анджелеса.

A23a несколько раз удерживал титул "крупнейшего айсберга" с 1980-х годов, время от времени его превосходили более крупные, но менее живущие айсберги.

Ученые заявили, что хотя этот айсберг, вероятно, откололся в рамках природного цикла роста шельфового ледника, изменение климата вызывает тревожные изменения на этом огромном изолированном континенте с потенциально разрушительными последствиями для глобального повышения уровня моря.

В феврале прошлого года морской лед в Антарктиде достиг самой меньшей площади с начала ведения записей - 1 112 056 кв. км. Ученые заявляют, что айсберг A23a со временем исчезнет.

A23a является самым большим айсбергом в мире (фото: Richard Sidey/Eyos Expeditions)