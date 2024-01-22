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Найбільший в історії Apple. З'явилися рендери iPad із новим дизайном камери

У Мережі з'явилися зображення нового планшета iPad Air (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Дизайн 12,9-дюймової моделі iPad Air від Apple, що готується, був розкритий в нових CAD-рендерах. Ці зображення демонструють загальний зовнішній вигляд та розташування елементів керування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про мобільні телефони 91 Mobiles.

Що відомо про новий iPad

Цей планшет відрізняється від попередніх моделей не лише своїм величезним дисплеєм, а й переробленим блоком задньої камери. Його форма нагадує таблетку і має велику товщину, що надає йому вигляд, що візуально асоціюється з камерами iPhone X і iPhone XS.

Попереду нового iPad Air можна помітити подібність із поточним 12,9-дюймовим iPad Pro, проте з більш товстими рамками, аналогічними до 10,9-дюймового iPad Air порівняно з 11-дюймовим iPad Pro.

Новий iPad Air з новим дизайном камери (фото: 91 Mobiles)

Очікується, що цей пристрій буде призначений для тих, хто шукає справді великий планшет, але без надмірностей Pro-моделей, таких як технологія ProMotion або сканер LiDAR. Цей підхід аналогічний стратегії Apple з 13,6- та 15,3-дюймовим MacBook Air.

Джерело 91Mobiles також підтвердило інформацію про те, що наступне покоління iPad Air буде оснащено чіпом M2. За чутками, пристрій розпочне виробництво у першому кварталі 2024 року, а з'явиться у продажу, ймовірно, вже у березні.

Нагадаємо, що ці 5 пристроїв від Apple точно не вийдуть у 2024 році.

Читайте також, коли з'явиться та яким буде перший скляний iPad.

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