Найбільший в історії Apple. З'явилися рендери iPad із новим дизайном камери

Що відомо про новий iPad

Цей планшет відрізняється від попередніх моделей не лише своїм величезним дисплеєм, а й переробленим блоком задньої камери. Його форма нагадує таблетку і має велику товщину, що надає йому вигляд, що візуально асоціюється з камерами iPhone X і iPhone XS.

Попереду нового iPad Air можна помітити подібність із поточним 12,9-дюймовим iPad Pro, проте з більш товстими рамками, аналогічними до 10,9-дюймового iPad Air порівняно з 11-дюймовим iPad Pro.

Новий iPad Air з новим дизайном камери (фото: 91 Mobiles)

Очікується, що цей пристрій буде призначений для тих, хто шукає справді великий планшет, але без надмірностей Pro-моделей, таких як технологія ProMotion або сканер LiDAR. Цей підхід аналогічний стратегії Apple з 13,6- та 15,3-дюймовим MacBook Air.

Джерело 91Mobiles також підтвердило інформацію про те, що наступне покоління iPad Air буде оснащено чіпом M2. За чутками, пристрій розпочне виробництво у першому кварталі 2024 року, а з'явиться у продажу, ймовірно, вже у березні.