RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самый большой в истории Apple. Появились рендеры iPad с новым дизайном камеры

В Сети появились изображения нового огромного планшета iPad Air (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Дизайн готовящейся 12,9-дюймовой модели iPad Air от Apple был раскрыт в новых CAD-рендерах. Эти изображения демонстрируют общий внешний вид и расположение элементов управления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт про мобильные телефоны 91 Mobiles.

Что известно о новом iPad

Этот планшет отличается от предыдущих моделей не только своим огромным дисплеем, но и переработанным блоком задней камеры. Его форма напоминает таблетку и имеет большую толщину, что придает ему выступающий вид, визуально ассоциирующийся с камерами iPhone X и iPhone XS.

Спереди нового iPad Air можно заметить сходство с текущим 12,9-дюймовым iPad Pro, однако с более толстыми рамками, аналогичными 10,9-дюймовому iPad Air по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro.

Новий iPad Air з новим дизайном камери (фото: 91 Mobiles)

Ожидается, что это устройство будет предназначено для тех, кто ищет действительно крупный планшет, но без излишеств Pro-моделей, таких как технология ProMotion или сканер LiDAR. Этот подход аналогичен стратегии Apple с 13,6- и 15,3-дюймовым MacBook Air.

Источник 91Mobiles также подтвердил информацию о том, что следующее поколение iPad Air будет оснащено чипом M2. По слухам, устройство начнет производство в первом квартале 2024 года, а появится в продаже, вероятно, уже в марте.

Напомним, что эти 5 устройств от Apple точно не выйдут в 2024 году.

Читайте также, когда появится и каким будет первый стеклянный iPad.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPad