Самый большой айсберг мира начал свое движение после 30-летнего перерыва: как он выглядит

Самый большой айсберг в мире А23а, который более 30 лет находился на дне океана, снова находится в движении. Этот айсберг имеет размеры ледяного острова, и сейчас он двигается со скоростью 48 км/в сутки.

Что известно об этом айсберге, куда он движется, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Айсберг, получивший название А23а, откололся от береговой линии Антарктики в 1986 году. Он быстро погрузился на дно в море Уэделла и по сути стал ледяным островом. Его площадь составляет почти 4000 квадратных километра, что в более чем в два раза превышает размер Большого Лондона.

В прошлом месяце он дрейфовал на большой скорости, а сейчас айсберг вот-вот выйдет за пределы вод Антарктики.

Впечатляет не только площадь этого айсберга, но и толщина, которая составляет 400 метров. Для примера, самый высокий небоскреб в мире Лондон Шард, имеет высоту всего 310 метров. Вес этого айсберга - чуть менее одного триллиона тонн. Он в 100 раз тяжелее Эйфелевой башни в Париже. Ледяная глыба имеет форму "зуба".

Как выглядит самый большой айсберг в мире (скриншот)

А23а был частью массового выброса айсбергов с шельфового ледника Филчнера на Белом континенте. Долгие годы он почти не двигался и находился, как и большинство айсбергов - в секторе Уэделла. Но 24 ноября 2023 года айсберг вырвался на свободу и начал двигаться в Южный океан.

Далее он будет выброшен в Антарктическое циркумполярное течение, которое отбросит его в сторону Южной Атлантики по пути, который стал известен как "аллея айсбергов". Сейчас он двигается со скоростью 48 км/в сутки.

Если он направится в сторону Южной Георгии, это может создать проблемы для миллионов тюленей, пингвинов и других морских птиц, которые размножаются на острове. Огромный размер А23а может нарушить обычные маршруты кормления животных, не позволяя им правильно кормить своих детенышей.

Как показывают снимки Европейского космического агентства, айсберг приближается к островам Кларенс и Элефант, которые находятся недалеко от оконечности Антарктического полуострова.

Ученые предполагают, что после входа в воды Южной Атлантики, айсберг в теплых водах начнет терять свои объемы и вес.