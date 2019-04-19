Я уже навластвовался: Лукашенко сделал громкое заявление

Александр Лукашенко объявил об изменении конституции Беларуси. Президент страны, который находится у власти почти 30 лет, отметил, что это может произойти после его ухода с поста гаранта.

Лукашенко во время выступления в парламенте признался, что ему часто задают вопрос, "и даже публично иногда" - хотел бы он оставить нынешнею конституцию своему преемнику.

"Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - заявил глава государства.

По его словам, к разработке изменений в конституцию Беларуси буден привлечен широкий круг экспертов из разных областей. Лукашенко считает, что его страна уже прошла тот этап, когда нужна была "вот такая сильная власть", какая есть сегодня. Поэтому, уверен президент, нужно "нагружать" властными полномочиями и другие структуры и ветви власти.

Александр Лукашенко (фото: president.gov.by)

Лукашенко заявил, что будущий президент Беларуси должен не только решать кадровые вопросы, но и "подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей" и "много мотаться по полям и фермам". Также он отметил, что "не будет крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти".

"Мы не будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - резюмировал он.

Эта новость взбудоражила сеть.

Хорошо сказал. Посмотрим, чего стоят эти слова.

Гладко стелет, да жестко спать.

Давно пора!

В Америку собрался?

Наверное, империей Беларусь объявит, а сам в императоры короноваться будет...

Не обошли стороной заявление Лукашенко и пользователи из России.

А у нас там никто не навластвовался случаем?

Уже прямо выпады в сторону Путина.

Путину на заметку. Алло, слышишь, царь?

Ранее мы писали о том, что Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси.