Я вже напанувався: Лукашенко зробив гучну заяву

Олександр Лукашенко оголосив про зміну конституції Білорусі. Президент країни, який перебуває при владі майже 30 років, зазначив, що це може статися після його відходу з поста гаранта.

Лукашенко під час виступу в парламенті зізнався, що йому часто ставлять запитання: "і навіть публічно іноді" - чи хотів би він залишити нинішню конституцію своєму наступникові.

"Я чесно і відверто кажу - ні. Я б не хотів", - заявив глава держави.

За його словами, до розробки змін до конституції Білорусі буде залучено широке коло експертів з різних областей. Лукашенко вважає, що його країна вже пройшла той етап, коли потрібна була "ось така сильна влада", яка є сьогодні. Тому, переконаний президент, потрібно навантажувати владними повноваженнями й інші структури та гілки влади.

Олександр Лукашенко (фото: president.gov.by)

Лукашенко заявив, що майбутній президент Білорусі повинен не тільки вирішувати кадрові питання, але і "підтягти політичні партії, щоб вони генерували нормальних керівників" і "багато мотатися по полях і фермах". Також він зазначив, що "не буде крутити-вертіти і шукати якусь вигоду для збереження влади".

"Ми не будемо робити якусь спробу створити таку систему, що Лукашенко начебто пішов і не пішов. Цього в країні не буде, я вам точно обіцяю. Я думаю про майбутнє країни, а не про свою особисту владу. Я вже напанувався", - резюмував він.

Ця новина розбурхала мережу.

Добре сказав. Подивимося, чого варті ці слова.

Гладко стелить, та жорстко спати.

Давно пора!

В Америку зібрався?

Напевно, імперією Білорусь оголосить, а сам в імператори коронуватися буде...

Не обійшли стороною заяву Лукашенка і користувачі з Росії.

А у нас там ніхто не напанувався часом?

Вже прямо випади в бік Путіна.

Путіну на замітку. Алло, чуєш, цар?

Раніше ми писали про те, що Лукашенко призначив дострокові вибори у парламент Білорусі.