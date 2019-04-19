Я вже напанувався: Лукашенко зробив гучну заяву

Лукашенко заявив, що думає про майбутнє країни, а не про особисту владу
Олександр Лукашенко оголосив про зміну конституції Білорусі. Президент країни, який перебуває при владі майже 30 років, зазначив, що це може статися після його відходу з поста гаранта.
Лукашенко під час виступу в парламенті зізнався, що йому часто ставлять запитання: "і навіть публічно іноді" - чи хотів би він залишити нинішню конституцію своєму наступникові.
"Я чесно і відверто кажу - ні. Я б не хотів", - заявив глава держави.
За його словами, до розробки змін до конституції Білорусі буде залучено широке коло експертів з різних областей. Лукашенко вважає, що його країна вже пройшла той етап, коли потрібна була "ось така сильна влада", яка є сьогодні. Тому, переконаний президент, потрібно навантажувати владними повноваженнями й інші структури та гілки влади.
Олександр Лукашенко (фото: president.gov.by)
Лукашенко заявив, що майбутній президент Білорусі повинен не тільки вирішувати кадрові питання, але і "підтягти політичні партії, щоб вони генерували нормальних керівників" і "багато мотатися по полях і фермах". Також він зазначив, що "не буде крутити-вертіти і шукати якусь вигоду для збереження влади".
"Ми не будемо робити якусь спробу створити таку систему, що Лукашенко начебто пішов і не пішов. Цього в країні не буде, я вам точно обіцяю. Я думаю про майбутнє країни, а не про свою особисту владу. Я вже напанувався", - резюмував він.
Ця новина розбурхала мережу.
Не обійшли стороною заяву Лукашенка і користувачі з Росії.
Раніше ми писали про те, що Лукашенко призначив дострокові вибори у парламент Білорусі.