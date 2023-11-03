Навколо шоу "СуперМама" розгорівся скандал. Українці лютують через "проплачену" перемогу учасниці

Хто переміг у 40 випуску шоу "СуперМами"

У нових випусках брали участь жінки з Києва: "розкута мама" Дар'я, "наповнена мама" Марія та "лояльна мама" Оксана. Також у проекті знялася переселенка з Луганщини - "мама з фантазією" Даша, яка виховує доньку свого чоловіка та замінила їй рідну матір.

У фіналі перемогла учасниця Марія, яка зізнавалася, що її дитину виховують дві няні. Головний експерт шоу Дмитро Карпачов віддав їй свої 10 балів, а також сказав, що вважає саме цю маму тією жінкою, яка "найкраще тримає баланс".

Примітно, що за результатами голосування інших учасниць, Марія опинилася на останньому місці. Але саме 10 балів від Карпачова зробили її переможницею.

Переможниця шоу "СуперМама" Марія (скріншот)

Що українці пишуть про фінал

У коментарях під останнім випуском користувачі не приховують свого обурення. Вони пишуть, що Карпачов мав віддати перемогу мамі з Луганщини або ж комусь з інших учасниць. Зокрема, з'явилися такі коментарі:

"Це дуже несправедливо! Віддати перемогу людині, яка занижувала іншим мамам оцінки спеціально та невиправдано. І не дивлячись на те, що вона занижувала, вона опинилася на останньому місці!"

"Серйозно? Мама, яка найменше з усіх займається дитиною, перемогла? Скажіть тепер хтось, що проект не проплачений"

"ТБ - ганьба і днище, у таке лихоліття зробити таку обурливу несправедливість і на всю країну показати, що гроші вирішують все, знецінити справжніх, живих, добрих людей з відкритим серцем. Просто ганьба!".

Українці бунтують проти шоу "СуперМама" (скріншот)

Окрім цього, користувачі додали:

"не вперше перемогу купують, але цього разу особливо неприємно. Даша - справжня мама, вона змогла зробити те, що навіть рідні мами не можуть. А тримати баланс із такими грошима кожен зможе".

На думку коментаторів, фінальні результати "принизили усіх українських жінок і чоловіків, які не є олігархами". Українці вважають, що перемогу точно мала отримати інша учасниця.