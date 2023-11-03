Навколо шоу "СуперМама" розгорівся скандал. Українці лютують через "проплачену" перемогу учасниці

Навколо шоу "СуперМама" розгорівся новий скандал. Глядачі незадоволені фіналом 40 випуску 6 сезону. Українці почали звинувачувати ведучого Дмитра Карпачова у тому, що він нібито віддав перемогу не тій учасниці та навіть образив простих жінок.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у коментарях під новим випуском "СуперМами" на YouTube з'явилося чимало критики та негативу від глядачів.
У нових випусках брали участь жінки з Києва: "розкута мама" Дар'я, "наповнена мама" Марія та "лояльна мама" Оксана. Також у проекті знялася переселенка з Луганщини - "мама з фантазією" Даша, яка виховує доньку свого чоловіка та замінила їй рідну матір.
У фіналі перемогла учасниця Марія, яка зізнавалася, що її дитину виховують дві няні. Головний експерт шоу Дмитро Карпачов віддав їй свої 10 балів, а також сказав, що вважає саме цю маму тією жінкою, яка "найкраще тримає баланс".
Примітно, що за результатами голосування інших учасниць, Марія опинилася на останньому місці. Але саме 10 балів від Карпачова зробили її переможницею.
У коментарях під останнім випуском користувачі не приховують свого обурення. Вони пишуть, що Карпачов мав віддати перемогу мамі з Луганщини або ж комусь з інших учасниць. Зокрема, з'явилися такі коментарі:
Окрім цього, користувачі додали:
На думку коментаторів, фінальні результати "принизили усіх українських жінок і чоловіків, які не є олігархами". Українці вважають, що перемогу точно мала отримати інша учасниця.
Нагадаємо, раніше на шоу "СуперМама" учасниця шокувала зізнанням про те, що чоловік зламав їй ногу, завдяки чому зміг виїхати з України.
Окрім цього, "супермама" Юлія Кичила розповіла, як адаптувати дитину до садочка.