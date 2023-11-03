UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навколо шоу "СуперМама" розгорівся скандал. Українці лютують через "проплачену" перемогу учасниці

Глядачі обурені результатами та вчинком Карпачова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Навколо шоу "СуперМама" розгорівся новий скандал. Глядачі незадоволені фіналом 40 випуску 6 сезону. Українці почали звинувачувати ведучого Дмитра Карпачова у тому, що він нібито віддав перемогу не тій учасниці та навіть образив простих жінок.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у коментарях під новим випуском "СуперМами" на YouTube з'явилося чимало критики та негативу від глядачів.

Хто переміг у 40 випуску шоу "СуперМами"

У нових випусках брали участь жінки з Києва: "розкута мама" Дар'я, "наповнена мама" Марія та "лояльна мама" Оксана. Також у проекті знялася переселенка з Луганщини - "мама з фантазією" Даша, яка виховує доньку свого чоловіка та замінила їй рідну матір.

У фіналі перемогла учасниця Марія, яка зізнавалася, що її дитину виховують дві няні. Головний експерт шоу Дмитро Карпачов віддав їй свої 10 балів, а також сказав, що вважає саме цю маму тією жінкою, яка "найкраще тримає баланс".

Примітно, що за результатами голосування інших учасниць, Марія опинилася на останньому місці. Але саме 10 балів від Карпачова зробили її переможницею.

Переможниця шоу "СуперМама" Марія (скріншот)

Що українці пишуть про фінал

У коментарях під останнім випуском користувачі не приховують свого обурення. Вони пишуть, що Карпачов мав віддати перемогу мамі з Луганщини або ж комусь з інших учасниць. Зокрема, з'явилися такі коментарі:

  • "Це дуже несправедливо! Віддати перемогу людині, яка занижувала іншим мамам оцінки спеціально та невиправдано. І не дивлячись на те, що вона занижувала, вона опинилася на останньому місці!"
  • "Серйозно? Мама, яка найменше з усіх займається дитиною, перемогла? Скажіть тепер хтось, що проект не проплачений"
  • "ТБ - ганьба і днище, у таке лихоліття зробити таку обурливу несправедливість і на всю країну показати, що гроші вирішують все, знецінити справжніх, живих, добрих людей з відкритим серцем. Просто ганьба!".

Українці бунтують проти шоу "СуперМама" (скріншот)

Окрім цього, користувачі додали:

  • "не вперше перемогу купують, але цього разу особливо неприємно. Даша - справжня мама, вона змогла зробити те, що навіть рідні мами не можуть. А тримати баланс із такими грошима кожен зможе".

На думку коментаторів, фінальні результати "принизили усіх українських жінок і чоловіків, які не є олігархами". Українці вважають, що перемогу точно мала отримати інша учасниця.

Нагадаємо, раніше на шоу "СуперМама" учасниця шокувала зізнанням про те, що чоловік зламав їй ногу, завдяки чому зміг виїхати з України.

Окрім цього, "супермама" Юлія Кичила розповіла, як адаптувати дитину до садочка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шоу-бізнесзвезды шоу-бизнеса