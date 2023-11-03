Вокруг шоу "СуперМама" разгорелся скандал. Украинцы лютуют из-за "проплаченной" победы участницы

Вокруг шоу "СуперМама" разгорелся новый скандал. Зрители недовольны финалом 40-го выпуска 6 сезона. Украинцы начали обвинять ведущего Дмитрия Карпачева в том, что он якобы отдал победу не той участнице и даже оскорбил простых женщин.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в комментариях под новым выпуском "СуперМамы" на YouTube появилось немало критики и негатива от зрителей.
В новых выпусках принимали участие женщины из Киева: "раскованная мама" Дарья, "наполненная мама" Мария и "лояльная мама" Оксана. Также в проекте снялась переселенка с Луганщины – "мама с фантазией" Даша, которая воспитывает дочь своего мужа и заменила ей родную мать.
В финале победила участница Мария, признававшаяся, что ее ребенка воспитывают две няни. Главный эксперт шоу Дмитрий Карпачев отдал ей свои 10 баллов, а также сказал, что считает именно эту маму той женщиной, которая "лучше всего держит баланс".
Примечательно, что по результатам голосования других участниц Мария оказалась на последнем месте. Но именно 10 баллов от Карпачева сделали ее победительницей.
В комментариях под последним выпуском пользователи не скрывают своего возмущения. Они пишут, что Карпачев должен был отдать победу маме с Луганщины или кому-то из других участниц. В частности, появились следующие комментарии:
Кроме этого, пользователи добавили:
По мнению комментаторов, финальные результаты "унизили всех украинских женщин и мужчин, не являющихся олигархами". Украинцы считают, что победу точно должна была получить другая участница.
Напомним, ранее на шоу "СуперМама" участница шокировала признанием о том, что муж сломал ей ногу, благодаря чему смог выехать из Украины.
Кроме этого, "супермама" Юлия Кичила рассказала, как адаптировать ребенка к саду.