"Супермама" Юлія Кичила розповіла, як адаптувати дитину до садочка. Цими правилами краще не нехтувати

Відвідування дитячого садка є важливою частиною розвитку дітей, яка допомагає їм набути різноманітні навички та навчитися адаптуватися до нових ситуацій і викликів. Однак для того, щоб адаптація та підготовка до відвідування садочка були легкими, а навчання ефективним - варто слідувати кільком правилам.

Якою повинна бути взаємодія батьків та вихователів, як допомогти уникнути стресу при першому відвідуванні та як впливають домашні ігри на дисципліну малюків, розповіла РБК-Україна (проект Styler) учасниця шоу "Супермама", lifestyle-блогер та засновниця дитячого садочка інноваційного формату Юлія Кичила.

Взаємодія батьків з вихователями

У сучасному садочку важливо створити атмосферу, де дитина відчуває себе комфортно та безпечно. Однак ця атмосфера залежить не лише від роботи вихователів, але й від їхньої взаємодії з батьками. Важливо враховувати індивідуальні особливості дитини та сприяти розвитку її потенціалу.

При вступі до садочка батьки повинні озвучити всі нюанси, пов'язані зі здоров'ям, звичками та вподобаннями дитини. Сімейні ритуали, режим дня, особливості характеру, сильні та слабкі сторони в розвитку. Таким чином, вихователі розроблять свій індивідуальний підхід для малюка.

Тому не можна нехтувати заповненням анкет, відвідуванням святкових подій та заходів в садочку, регулярним спілкуванням з вихователями та заохочення діток за їх успішність на заняттях. Від цього залежить якість освіти, відчуття безпеки та комфорту під час перебування у садочку.

Легка адаптація в садочку

Складність в адаптації і звикання до відвідування дитячого садочка - проблема, яка відома усім батькам. На щастя, сучасні методики дошкільної освіти, передбачають кілька простих правил, що допоможуть вберегти малюка від страху та стресу.

Формування позитивних вражень про дошкільний заклад. При першому відвідуванні важливо захопити дитину - показати садочок, іграшки, майданчик, розповісти які сьогодні будуть заняття та ігри.

Наближення домашнього режиму до того, який буде в садочку. Заздалегідь привчайте малюка до активного та насиченого дня - ігри, обід за розкладом, прогулянки, комунікація з іншими дітками.

Формування та розвиток навичок самообслуговування. Для того, щоб дитина не відчувала себе покинутою та розгубленою, варто пояснити та показати, які речі тепер потрібно робити самостійно, без допомоги мами чи тата.

Перебування в постійній комунікації з новими дітками та дорослими. Подбайте, щоб дитина звикла до нових знайомств та постійної активної комунікації.

Заохочення та похвала за відвідування садочка.

Зміцнення якості дошкільної освіти домашніми іграми та вправами

Для того, аби закріпити результати розвиваючих ігор та занять в садочку, обов'язково потрібно займатись з дитиною вдома. В нагоді стануть різні види ігор - аудіальні, вербальні, рухливі, соціальні, настільні, які не просто відволікають від навчання та покращують настрій, а й всебічно розвивають.

Наприклад, для розвитку сенсорно-моторних здібностей можна використовувати крупи або кінетичний пісок. Розвинути мовлення та уяву допоможуть ігри в слова, загадки, асоціації, складання рим, вгадування тваринок за звуком та ін.

Варто памʼятати, що до 6 років діти прагнуть грати в "егоцентричні" ігри - за своїми правилами. Тому коли ми пропонуємо їм гру за встановленими правилами - це дисциплінує і готує до дорослого життя, в якому потрібно дотримуватися певних норм.