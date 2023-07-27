"Навколо все палало": Джамала опинилася в епіцентрі масштабних пожеж в Італії

Українська співачка Джамала ледве вибралася з Італії, яка охоплена масштабними пожежами. Їй довелося переночувати на підлозі в аеропорту, оскільки всі рейси було скасовано.
Деталі артистка розповіла на своїй сторінці у Instagram.
Джамала кілька днів перебувала на Сицилії, куди поїхала трохи відпочити. Але через сильну спеку на острові почалися масштабні пожежі, і артистка не змогла вилетіти з епіцентру стихійного лиха.
Її рейс з Катанії скасували та перенесли в аеропорт о 4 годині їзди, тому Джамалі довелося їхати до Палермо. Вона поділилася фотографіями своєї дороги, де видно заграву пожеж.
Скріншоти (instagram.com/jamalajaaa)
У Палермо їй теж довелося не солодко - всі готелі були переповнені, величезні черги, хаос та всі рейси скасовано.
"Співчуття всім у Сицилії через пожежі. Постійно думала про те, скільки людей, тварин, рослин постраждало. Просто жах", - написала співачка.
Їй довелося переночувати в аеропорту прямо на підлозі – більше не було де.
"Вирішила лягти на свою куртку і спала на підлозі. О 5-й ранку прокинулася від того, що відчула, як інші люди через мене переступають", - описала вона.
З Палермо наступного дня вона вилетіла до Мюнхена, звідки збиралася добиратися до Варшави. Але і цей рейс перенесли.
Скріншоти (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сильні пожежі охопили 9 країн.
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