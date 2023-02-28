"Навіть тварини поводяться краще": українців шокували свинства окупантів під Мелітополем

Що залишили після себе окупанти

За їхніми словами, військові РФ два місяці мешкали у будівлі водоканалу Мелітопольського району. Коли місцеві зайшли до будівлі, то просто жахнулися.

"У кожному кутку були купи лайна. Вони там, де їли і спали, там і випорожнювалися. Чесно, ми такого ще не бачили, бо навіть тварини поводяться більш охайно", - розповідають жителі.

Також на російських солдатів скаржаться і мешканці села Новомиколаївка Токмацького району. Там окупанти оселилися в порожніх будинках. Однак, перетворили вони їх фактично на нежитлові приміщення.

"У туалет ходять не на вулицю, а прямо в будинку. Гадили біля ліжок, по кутках. Ось прямо купи гі*на в будинку залишили. А, коли виїжджали, завантажили з собою на машину все: комод, подушки, навіть жіноче пальто і хустки. Жити в таких будинках після цієї орди просто неможливо. Я ніколи не думала, що росіяни такі свині", - обурюється пенсіонерка.

Життя в окупації

Відомо, що щойно хтось виїжджає на підконтрольну Україні територію, то російські військові одразу привласнюють їхню домівку. Можуть прийти й забрати авто, якщо воно їм потрібне, або будь-яку іншу річ. Зазвичай роблять це під час обшуків.

За підписку на українські канали або будь-яку іншу діяльність на користь України можна потрапити за ґрати.

До того ж учнів, які зараз знаходяться в окупації, змушують навчатися за російською програмою. Тим учням, які навчаються онлайн в українській школі, погрожують.