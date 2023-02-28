"Даже животные ведут себя лучше": украинцев шокировали свинства окупантов под Мелитополем

Что оставили после оккупанты

По их словам, военные РФ два месяца жили в здании водоканала Мелитопольского района. Когда местные зашли в здание, то просто ужаснулись.

"В каждом углу были кучи дерьма. Они там, где ели и спали, там и опорожнялись. Честно, мы такого еще не видели, потому что даже животные ведут себя более аккуратно", - рассказывают жители.

Также на российских солдат жалуются и жители села Новониколаевка Токмакского района. Там оккупанты поселились в пустых домах. Однако превратили они их фактически в нежилые помещения.

"В туалет ходят не на улицу, а прямо в доме. Гадили возле кроватей, по углам. Вот прямо кучи го*на в доме оставили. А, когда выезжали, загрузили с собой на машину все: комод, подушки, даже женское пальто и платки. Жить в таких домах после этой орды просто невозможно. Я никогда не думала, что россияне такие свиньи", - возмущается пенсионерка.

Жизнь в оккупации

Известно, что как только кто-то выезжает на подконтрольную Украине территорию, то российские военные сразу присваивают их дом. Могут прийти и забрать авто, если оно им нужно или любую другую вещь. Обычно делают это во время обысков.

За подписку на украинские каналы или любую другую деятельность в пользу Украины можно попасть за решетку.

К тому же учеников, находящихся сейчас в оккупации, заставляют учиться по российской программе. Тем ученикам, которые учатся онлайн в украинской школе, угрожают.