Навіть пілоти бояться літати: 5 найнебезпечніших аеропортів у світі

Міжнародний аеропорт принцеси Юліани - карибський острів Нідерландів

Цей аеропорт відомий пляжем, над яким низько пролітають літаки., адже злітно-посадкова смуга розташована зовсім поруч. Туристи спеціально сюди приїжджають задля ефектних фото.

Але такий екстрим доволі небезпечний. Були випадки, коли туристів здувало потоком повітря під час зльоту літака. У результаті широкофюзеляжні літаки тут заборонили. Але зліт та посадка інших суден залишаються небезпечними - і для пілотів, і для туристів.

Аеропорт Хечи, Китай

Цей аеропорт має прекрасні краєвиди, але водночас є одним із найнебезпечніших у світі. Місцеві забудовники зрівняли вершини кількох гір, щоб прокласти злітно-посадкову смугу завдовжки 1,6 км на висоті 670 м над рівнем моря.

З обох боків смуги оточені скелями. А це створює смертельну небезпеку для пасажирів літака у вітряну погоду. Навіть найменші прорахунки екіпажу можуть коштувати життів.

Аеропорт Барра, Шотландія

Ця злітна смуга не зможе прийняти важкий лайнер, оскільки є пляжем. Посадка тут залежить не лише від досвідченості пілота, а й стану моря. Під час припливу злітно-посадкова смуга опиняється повністю під водою.

Аеропорт Лукла у Непалі

Цей аеропорт збудували на висоті майже 3 км над рівнем моря. Така висота створює додаткові проблеми для зльоту та посадки літака через низький атмосферний тиск.

Ще одним недоліком є те, що смуга тут коротка, а вітер навколо аеропорту часто непередбачувано змінює швидкість і силу. Приземлятися тут дозволено лише легким літакам та гелікоптерам, але навіть їм цей маневр дається нелегко.

Аеропорт Куршевель, Франція

До найнебезпечніших аеропортів світу увійшов і аеропорт популярного гірськолижного курорту. Тут розташована найкоротша у світі злітно-посадкова смуга завдовжки всього 537 м. Це додає труднощів пілотам. Тут приземлятися можуть тільки невеликі літаки. Також додаткових небезпек додають туристи-роззяви, які люблять зустрічати літаки.