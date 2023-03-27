Таксисти обманюють туристів за цими схемами. Як вберегти свої гроші і нерви?

Поїздка на таксі за кордоном може бути стресовим досвідом. Мандрівники часто стають жертвами класичного туристичного шахрайства, якщо не є надто обережними.

Які шахрайські схеми застосовують таксисти

Джек Мітчелл, керівник відділу валютних операцій FairFx, пояснив, які найпоширеніші прийоми таксисти використовують для обману туристів.

"Водії і таксі часто обманюють туристів, стверджуючи, що лічильник в авто зламаний, вказують завищену ціну за проїзд. Інші дезінформують пасажирів про те, що обраний ними пункт призначення, готель, храм або музей, заброньовані або закриті. Тому відправляються в дорогу по заплутаному маршруті, щоб підвищити тариф", - каже експерт.

Деякі водії таксі можуть також відвезти туристів до магазину, який належить друзям, аби мандрівники купили там товари за завищеною ціною.

Яких правил варто дотримуватись туристам

Джек Мітчелл ділиться універсальними правилами, яких слід дотримуватися, досліджуючи нові місця.

"Ніколи не зупиняйте таксі на вулиці. Натомість зверніться до авторитетного джерела, як-от довідкова служба в аеропорту, туристичний інформаційний центр або консьєрж вашого готелю, щоб викликати таксі, або найміть ліцензоване таксі через офіційний пост", - радить експерт.

Також він рекомендує одразу дізнатись загальну вартість поїздки.

"Запитайте консьєржа готелю або зверніться до онлайн-калькулятора тарифів і переконайтеся, що лічильник працює, перш ніж сісти в транспортний засіб", - каже Джек.

Туристи також можуть спробувати пошукати середню ціну за поїздку в Google, щоб переконатися, що вони не переплачують.

Якщо водій каже, що лічильник зламався, можливо, краще скористатися іншим таксі, ніж ризикувати витратити зайві гроші.

"Напишіть адресу та години роботи пункту призначення англійською та мовою, якою розмовляють у пункті призначення. Якщо водій намагається відвезти вас в інше місце, твердо повторіть бажане місце або припиніть поїздку", - наголошує Джек.

Більшість туристичних об’єктів мають сайт, де туристи зможуть перевірити години роботи та загальну інформацію. Якщо водій каже, що пам’ятка закрита, туристи повинні наполягати на тому, щоб продовжувати поїздку до місця призначення або припинити подорож негайно.

"Використовуйте Google Maps або City Mapper, якщо це можливо, щоб переконатися, що ваш водій дотримується курсу. Щоб уникнути служби замовлення таксі, скористайтесь послугами замовлення поїздок, такими як Uber або Lyft. Ви навіть можете активувати опцію Follow My Ride (Uber) або Share My Ride (Lyft), щоб друзі могли відстежувати ваше місцеперебування", - говорить експерт.

Додаток для таксі дозволяє людям бачити вартість проїзду перед початком подорожі. Це допомагає стежити за фінансами.

Туристи також можуть бачити, куди вони прямують, і можуть визначити, чи водій їде довшим маршрутом.

Також чудовим варіантом для туристів є громадський транспорт. Він набагато дешевший за таксі.