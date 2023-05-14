Даже пилоты боятся летать: 5 самых опасных аэропортов в мире

Туристам, которые любят дальние путешествия, приходится преодолевать самолетом тысячи километров, чтобы добраться до самых экзотических уголков нашей планеты. Но такие перелеты не всегда безопасны. Эксперты составили рейтинг 5 аэропортов мира, где даже пилоты боятся летать.
Об этом пишет The Sun.
Этот аэропорт известен пляжем, над которым низко пролетают самолеты, ведь взлетно-посадочная полоса расположена совсем рядом. Туристы специально сюда приезжают для эффектных фото.
Но такой экстрим достаточно опасен. Были случаи, когда туристов сдувало потоком воздуха во время взлета самолета. В результате, широкофюзеляжные самолеты здесь запретили. Но взлет и посадка других суден остаются опасными - и для пилотов, и для туристов.
Этот аэропорт имеет прекрасные пейзажи, но в то же время является одним из самых опасных в мире. Строители сравняли вершины нескольких гор, чтобы проложить взлетно-посадочную полосу протяженностью 1,6 км на высоте 670 м над уровнем моря.
По обе стороны полосы окружены скалами. А это создает смертельную опасность для пассажиров самолета в ветреную погоду. Даже самые маленькие просчеты экипажа могут стоить жизни.
Эта взлетная полоса не сможет принять тяжелый лайнер, поскольку является пляжем. Посадка здесь зависит не только от опытности пилота, но и от состояния моря. Во время притока взлетно-посадочная полоса оказывается полностью под водой.
Этот аэропорт был построен на высоте почти 3 км над уровнем моря. Такая высота создает дополнительные проблемы для взлета и посадки самолета из-за низкого атмосферного давления.
Еще одним недостатком является то, что полоса здесь короткая, а ветер вокруг аэропорта часто непредсказуемо меняет скорость и силу. Приземляться здесь можно только легким самолетам и вертолетам, но даже им этот манёвр дается нелегко.
К числу самых опасных аэропортов мира вошел и аэропорт популярного горнолыжного курорта. Здесь расположена самая короткая в мире взлетно-посадочная полоса длиной всего 537 м. Это придает трудности пилотам. Здесь приземляться могут только небольшие самолеты. Также дополнительных опасностей добавляют туристы-раззявы, которые любят встречать самолеты.
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