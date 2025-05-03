Навіть дорогий шампунь не допоможе, якщо ви робите ці 5 помилок у догляді за волоссям

Намилюєте шкіру лише 1 раз

Трихолог Анастасія Михачова розповіла, що під час першого намилювання очищується тільки верхній шар забруднень. Тоді як під час другого відбувається проникнення шампуню у шкіру та чищення пор.

"Якщо ви будете мити шкіру лише один раз, на поверхні залишатимуться залишки бруду і засобів для укладки, що може призвести до закупорки пор і навіть випадіння волосся", - додала експерт.

Себум (шкірне сало) може залишатися після одного миття, особливо якщо волосся не милось кілька днів.

Полоскати волосся, а не мити шкіру

Миття голови - це в першу чергу гігієна шкіри. Тому не "полощіть" структуру волосся, а ретельно і уважно промивайте шкіру.

Якщо мити лише волосся (полоскати), не очищаючи шкіру, жир, пил, залишки засобів для укладки залишаються на шкірі, закупорюючи пори. Це може призвести до свербежу, лупи, випадіння волосся.

Для структури волосся буде достатньо піни, яка стікає. Намилюючи структуру волосся, ви вимиваєте ліпіди з волосся та пошкоджуєте його.

Мити голову, стоячи у душі

Для якісного миття голови, мийте її, опустивши донизу - саме при такому митті зберігається цілісність волосся і ви вимиєте навіть делікатні місця: лінію росту волосся, потилицю і за вушними раковинами.

До того ж ви отримаєте приємний бонус - гарний обʼєм і довша свіжість. Стоячи в душі зробити це так ретельно практично нереально.

Шампунь або маска можуть стікати по тілу, що може спричинити подразнення чи висипи, особливо на спині або грудях.

Якщо ви миєте волосся стоячи і тримаєте голову прямо або закидаєте назад, вода з шампунем може потрапляти на шкіру обличчя чи в очі, що може викликати подразнення.

"Тренувати" шкіру голови

Багато людей намагаються "навчити" свою шкіру голови не так часто потребувати гігієни, вважаючи, що це корисно. Насправді це дуже шкідливо.

Все тому, що шкіру голови потрібно мити за мірою потреби. Можна і потрібно мити її тоді, коли ви відчуваєте, навіть якщо це кожного дня.

Не відповідний шампунь

Навіть дорогий шампунь може не підходити вашій шкірі. Багато хто при виборі шампуню орієнтується лише на структуру волосся: сухе, жирне, тонке чи ламке. Тому, обирає шампунь для зволоження. Але це не правильно.

Якщо у вас жирна шкіра голови і сухе волосся, то варто вибирати шампунь для жирної шкіри голови, а кондиціонер та маску - вже для живлення та глибокого зволоження волосся.