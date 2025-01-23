Навіщо заморожувати зубну пасту: секретний лайфхак від японських домогосподарок

Як заморожування зубної пасти може допомогти у побуті

Не завжди потрібні складні лайфхаки, коли є прості й ефективні способи підтримки порядку на кухні. Один із таких методів - це заморожування зубної пасти. Після заморожування ви можете використовувати її для очищення різноманітних кухонних приладів.

Японські домогосподарки давно застосовують цей метод, і чому б не скористатися їхнім досвідом? Він не тільки ефективний, але й доступний для кожного. Це ще й зручний спосіб заощадити місце в холодильнику, адже паста заморожена в маленьких кубиках займає мінімум простору.

Усунення запахів на кухонних дошках

Після нарізки таких ароматних продуктів, як цибуля чи риба, дерев’яна розкладна дошка часто зберігає неприємний запах. І навіть після звичайної обробки засобами для миття посуду він не завжди зникає.

Ось тут і стане в пригоді зубна паста. Вона не тільки позбавить дошку від неприємних запахів, але й не має значення, якої марки вона - будь-яка паста підійде для цього лайфхака. Крім того, паста додатково підсушує поверхню, що допомагає уникнути накопичення вологи, яка може стати джерелом бактерій.

Зубну пасту дуже просто заморозити у силіконових формах (фото: скриншот youtube.com/@PrisTvv)

Як правильно використовувати заморожену пасту

Для цього лайфхака вам знадобляться зубна паста, форма для льоду та місце в морозильнику. Видавіть пасту у формочки для льоду і відправте їх заморожуватися. Після кількох годин дістаньте кубик пасти і протріть ним дерев’яну поверхню дошки. Коли паста розтане, залиште дошку на кілька хвилин, а потім змийте водою.

Завдяки цьому простому методу ваша дошка стане не тільки чистою, але й позбудеться бактерій та запахів. Якщо паста буде заморожена у формочках невеликого розміру, її можна використовувати для різних поверхонь без зайвих витрат.

Інші способи використання замороженої зубної пасти

Цей лайфхак підійде не лише для дерев'яних поверхонь, але й для пластикових приладів на кухні.

Крім того, заморожена паста може допомогти очистити ванну від нальоту або позбавити плиту від неприємних плям. Спробуйте також комбінувати зубну пасту з газованими напоями, щоб позбутися вапняного нальоту.

Такий метод стане відмінним помічником у домашньому господарстві, надаючи не тільки чистоту, але й свіжість. Крім того, заморожена зубна паста може стати універсальним засобом для догляду за важкодоступними місцями, такими як шви на плитці чи внутрішні частини посудомийної машини.