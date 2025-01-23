Навіщо заморожувати зубну пасту: секретний лайфхак від японських домогосподарок

Зубна паста не тільки призначена для догляду за порожниною рота. Якщо правильно зберігати її, вона може стати універсальним засобом для чищення.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як заморожена паста може полегшити вам життя.
Не завжди потрібні складні лайфхаки, коли є прості й ефективні способи підтримки порядку на кухні. Один із таких методів - це заморожування зубної пасти. Після заморожування ви можете використовувати її для очищення різноманітних кухонних приладів.
Японські домогосподарки давно застосовують цей метод, і чому б не скористатися їхнім досвідом? Він не тільки ефективний, але й доступний для кожного. Це ще й зручний спосіб заощадити місце в холодильнику, адже паста заморожена в маленьких кубиках займає мінімум простору.
Після нарізки таких ароматних продуктів, як цибуля чи риба, дерев’яна розкладна дошка часто зберігає неприємний запах. І навіть після звичайної обробки засобами для миття посуду він не завжди зникає.
Ось тут і стане в пригоді зубна паста. Вона не тільки позбавить дошку від неприємних запахів, але й не має значення, якої марки вона - будь-яка паста підійде для цього лайфхака. Крім того, паста додатково підсушує поверхню, що допомагає уникнути накопичення вологи, яка може стати джерелом бактерій.
Для цього лайфхака вам знадобляться зубна паста, форма для льоду та місце в морозильнику. Видавіть пасту у формочки для льоду і відправте їх заморожуватися. Після кількох годин дістаньте кубик пасти і протріть ним дерев’яну поверхню дошки. Коли паста розтане, залиште дошку на кілька хвилин, а потім змийте водою.
Завдяки цьому простому методу ваша дошка стане не тільки чистою, але й позбудеться бактерій та запахів. Якщо паста буде заморожена у формочках невеликого розміру, її можна використовувати для різних поверхонь без зайвих витрат.
Цей лайфхак підійде не лише для дерев'яних поверхонь, але й для пластикових приладів на кухні.
Крім того, заморожена паста може допомогти очистити ванну від нальоту або позбавити плиту від неприємних плям. Спробуйте також комбінувати зубну пасту з газованими напоями, щоб позбутися вапняного нальоту.
Такий метод стане відмінним помічником у домашньому господарстві, надаючи не тільки чистоту, але й свіжість. Крім того, заморожена зубна паста може стати універсальним засобом для догляду за важкодоступними місцями, такими як шви на плитці чи внутрішні частини посудомийної машини.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.