Зачем замораживать зубную пасту: секретный лайфхак от японских домохозяек

Зубная паста не только предназначена для ухода за полостью рта. Если правильно хранить ее, она может стать универсальным чистящим средством.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как замороженная паста может облегчить вам жизнь.
Не всегда нужны сложные лайфхаки, когда есть простые и эффективные способы поддержания порядка на кухне. Один из таких методов - это замораживание зубной пасты. После замораживания вы можете использовать ее для очистки различных кухонных приборов.
Японские домохозяйки давно применяют этот метод, и почему бы не воспользоваться их опытом? Он не только эффективен, но и доступен для каждого. Это еще и удобный способ сэкономить место в холодильнике, ведь паста замороженная в маленьких кубиках занимает минимум пространства.
После нарезки таких ароматных продуктов, как лук или рыба, деревянная раскладная доска часто сохраняет неприятный запах. И даже после обычной обработки средствами для мытья посуды он не всегда исчезает.
Вот здесь и пригодится зубная паста. Она не только избавит доску от неприятных запахов, но и не имеет значения, какой марки она - любая паста подойдет для этого лайфхака. Кроме того, паста дополнительно подсушивает поверхность, что помогает избежать накопления влаги, которая может стать источником бактерий.
Для этого лайфхака вам понадобятся зубная паста, форма для льда и место в морозильнике. Выдавите пасту в формочки для льда и отправьте их замораживаться. После нескольких часов достаньте кубик пасты и протрите им деревянную поверхность доски. Когда паста растает, оставьте доску на несколько минут, а затем смойте водой.
Благодаря этому простому методу ваша доска станет не только чистой, но и избавится от бактерий и запахов. Если паста будет заморожена в формочках небольшого размера, ее можно использовать для различных поверхностей без лишних затрат.
Этот лайфхак подойдет не только для деревянных поверхностей, но и для пластиковых приборов на кухне.
Кроме того, замороженная паста может помочь очистить ванну от налета или избавить плиту от неприятных пятен. Попробуйте также комбинировать зубную пасту с газированными напитками, чтобы избавиться от известкового налета.
Такой метод станет отличным помощником в домашнем хозяйстве, придавая не только чистоту, но и свежесть. Кроме того, замороженная зубная паста может стать универсальным средством для ухода за труднодоступными местами, такими как швы на плитке или внутренние части посудомоечной машины.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты DIY Joy, Spruce, Real Simple.