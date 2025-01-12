6 домашніх лайфхаків, які чудово замінять засіб для миття посуду

Багато хто з нас щодня використовує покупні засоби для миття посуду, не замислюючись, що вони можуть містити агресивні хімічні речовини. Але є прості й безпечні альтернативи, які можна легко приготувати вдома.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зробити шість натуральних замінників засобу для миття посуду з мінімальними зусиллями.

Сода й гірчичний порошок

Харчова сода й гірчичний порошок - ідеальний дует для очищення посуду від жиру та бруду. Сода м’яко абразивна, що допомагає видаляти залишки їжі, а гірчичний порошок розчиняє жир.

Рецепт:

Змішайте 2 столові ложки соди й 2 столові ложки гірчичного порошку.

Пересипте суміш у герметичну банку для зберігання.

Під час миття посуду нанесіть трохи суміші на вологу губку й протріть поверхню.

Цей засіб підходить для миття як металевого, так і скляного посуду. Він не

залишає слідів і чудово видаляє неприємний запах. Якщо потрібно видалити сильні забруднення, можна залишити суміш на посуді на 10 хвилин перед змиванням. Засіб абсолютно безпечний для довкілля.

Лимонний сік і оцет

Лимонний сік і оцет - ідеальний варіант для миття посуду, який вимагає додаткового блиску. Ці інгредієнти мають антисептичні властивості й ефективно борються з жиром.

Інструкція:

Вичавіть сік одного лимона й змішайте його з 200 мл білого оцту.

Налийте отриману суміш у пляшку з розпилювачем.

Розпиліть засіб на посуд, залиште на 5 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Цей метод не тільки очищає, але й додає посуду свіжого лимонного аромату. Особливо ефективно працює зі скляним і керамічним посудом. Засіб також підходить для видалення вапняного нальоту на кухонних поверхнях. Щоб посилити дію, можна додати до суміші трохи харчової соди.

Мило і сода

Господарське мило у поєднанні з харчовою содою - класичний спосіб мити посуд. Сода діє як абразив, а мило розчиняє жир.

Рецепт:

Натріть 1/4 бруска господарського мила на тертці.

Розчиніть мильну стружку у 500 мл гарячої води.

Додайте 2 столові ложки соди та добре перемішайте.

Отриманий гель можна використовувати для миття будь-якого посуду. Він економічний, легко змивається і не залишає запахів. Цей засіб добре підходить навіть для миття жирних сковорідок. Його можна зберігати в герметичній банці протягом кількох тижнів.

Навіть складні забруднення посуду можливо відмити домашними засобами (фото: Freepik.com)

Гірчичний порошок і вода

Гірчичний порошок - натуральний і безпечний засіб, який ідеально підходить для миття жирного посуду. Він не тільки очищає, але й дезінфікує поверхню.

Як використовувати:

Візьміть 2 столові ложки гірчичного порошку.

Змішайте з невеликою кількістю води до отримання пастоподібної консистенції.

Нанесіть пасту на губку й помийте посуд.

Гірчичний порошок не викликає алергії та безпечний для шкіри рук. Він чудово працює навіть із сильними забрудненнями. Засіб підходить для будь-яких видів посуду, включаючи чавун та нержавіючу сталь. Для кращого ефекту можна додати кілька крапель лимонного соку.

Сіль і сода для каструль та сковорідок

Сіль і сода - простий і доступний спосіб очищення каструль і сковорідок. Сіль допомагає видалити пригорілі залишки їжі, а сода - жир і наліт.

Інструкція:

Насипте 2 столові ложки соди й 2 столові ложки солі на забруднену поверхню.

Додайте кілька крапель води, щоб утворилася паста.

Залиште на 10 хвилин, потім потріть губкою й змийте водою.

Цей метод підходить для чавунного та нержавіючого посуду. Він економічний і ефективний навіть із сильними забрудненнями. Засіб можна використовувати також для видалення запахів із сковорідок після смаження риби. Якщо посуд дуже забруднений, можна повторити процедуру двічі.

Крохмаль для очищення скла

Картопляний крохмаль - несподіваний, але дуже дієвий засіб для миття скляного посуду. Він абсорбує жир і залишає поверхню чистою та блискучою.

Рецепт:

Змішайте 2 столові ложки крохмалю з 500 мл теплої води.

Нанесіть суміш на скляний посуд губкою або м’якою ганчіркою.

Змийте теплою водою й витріть насухо.

Крохмаль ідеально підходить для келихів, ваз і інших скляних виробів, не залишаючи розводів. Засіб допомагає також видалити сліди від водяного каменю. Для посилення ефекту можна додати трохи лимонного соку. Такий засіб стане ідеальним вибором для догляду за делікатним склом.