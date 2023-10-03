Навіщо ці приколи? Кияни обурені змінами оплати проїзду: ніхто не розуміє, як працює нововведення

Як працюватиме нововведення

Тепер, якщо ви сплачуєте проїзд за коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, оплата списується за кожні дві подорожі протягом дня.

Якщо сплатите проїзд банківською карткою лише один раз, тоді оплата спишеться наприкінці дня після 21:00.

Банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо ви подорожуєте з близькими, скористайтесь пластиковою транспортною карткою або QR-квитками.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Скануйте транспортну картку або QR-квиток на валідаторі - через кілька хвилин запис про використання з'явиться у додатку.

Що думають українці з приводу нових правил оплати проїзду картками

Мешканці столиці в коментарях до посту публікації обурюються. Люди впевнені, що нічого хорошого з цього не вийде, а люди похилого віку взагалі не зрозуміють, що до чого. Також кияни обурені, що тепер незрозуміло, як платити за себе та дитину.