Зачем эти приколы? Киевляне возмущены изменениями оплаты проезда: никто не понимает, как работает нововведение

В Киеве изменили правила проезда в общественном транспорте при оплате картой. С 4 октября оплата будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе. Но такое нововведение не на шутку разозлило жителей столицы, так как никто не понял, зачем это сделали.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киева Цифрового в Facebook и комментариями под постом.
Теперь, если вы оплачиваете проезд по средствам с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата списывается за каждые две поездки в течение дня.
Если оплатите проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня после 21:00.
Банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими, воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.
Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе - через несколько минут запись об использовании появится в приложении.
Жители столицы в комментариях к посту публикации негодуют. Люди уверены, что ничего хорошего из этого не выйдет, а пожилые люди вообще не поймут, что к чему. Также киевляне возмущены, что теперь непонятно, как платить за себя и ребенка.
Ранее мы рассказывали, кто сейчас и как может получить "Карту киевлянина", дающую право на льготы.
А также мы писали о том, кто имеет право ездить бесплатно или со льготами на пригородных электричках.