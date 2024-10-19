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Навіщо розсипати сіль на порозі будинку та по кутах. Лайфхак, про який ви точно не знали

Навіщо посипати поріг будинку сіллю (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Езотерики чи люди, які вірять у езотерику, знають, що у будинку може бути як позитивна, і негативна енергетика. А покращити її можна за допомогою простого лайфхаку із сіллю.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Magickalspot розповідає, навіщо посипати поріг будинку та кути в ньому сіллю.

Навіщо сіль розсипають на порозі квартири чи будинку

Сіль може відлякати недоброзичливця. У народі вірять, що людині зі злими помислами сіль на порозі "палитиме ноги". Щоб сіль спрацювала, радять прочитати над нею молитви та наговори, спрямовані на добро. Зверніть увагу, що проводити ритуали із сіллю необхідно таємно - інакше, як вважають у народі, вся магія може "розсіятися".

У той же час інші люди, які заходять до будинку, можуть за допомогою солі навести порчу. Тому якщо ви раптом побачили її біля вхідних дверей, приберіть її за допомогою віника і викиньте у сміття.

Навіщо посипати поріг вдома сіллю (ілюстрація: pixabay.com)

Навіщо сіль розсипають у кути або просто залишають у різних місцях будинку

Вона відганяє невдачу

Додавання жмені морської солі в кути кімнати, де люди приходять і проводять більше часу, допомагає відігнати погане око та невдачу.

Вона поглинає негатив та запобігає кошмарам

Насипте трохи морської або великої солі в миску або невелику скляну ємність із водою і поставте її в кутах спальні, щоб краще спати та уникнути кошмарів. Коли вода випарується, викиньте сіль та замініть її.

Вона захищає весь будинок

Якщо ви помістите трохи солі в найдальші кути будинку, ви створите захисний екран, який відлякає негативну енергію.

Він освіжає енергію навколо вас і приваблює процвітання

Якщо ви зробите невеликі тканинні мішечки із сіллю і розмістите їх у кожному кутку вашого будинку, ви покращите енергію навколо вас. Це також чудовий спосіб залучити процвітання та достаток.

Сіль (ілюстрація: pixabay.com)

Яку сіль необхідно використовувати

Найкраще використовувати велику сіль. Деякі люди люблять використовувати рожеву гімалайську сіль, але оскільки вона дуже дорога і її не так легко знайти, велика сіль є кращим, зручнішим і практичнішим інгредієнтом, на який можна покластися, щоб захистити свій будинок від будь-якої негативної енергії.

Сіль (ілюстрація: pixabay.com)

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