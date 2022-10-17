Навіщо потрібна зона комфорту: як вийти з неї правильно і не впасти в паніку

Що таке зона комфорту

Це область життєвого простору людини, де вона має найнижчий рівень тривожності. Їй в цьому середовищі спокійно, звично, тихо та затишно. Її спосіб життя постійний і не схильний до сильних змін або потрясінь.

Людина може спокійно займатися роботою, будинком, дітьми, займатися спортом та відпочивати з друзями. Зона комфорту - це психологічний стан, що досягається почуттям стабільності та визначеності.

Така зона - ні відпочинок, ні лінь, а спосіб спокійного життя. Вона точно знає, що робитиме завтра, з ким спілкується, як виконувати свою роботу.

Людям при роботі на віддаленні зручно сідати до комп'ютера у певний час, робити перерву на обід, завершувати роботу до кінця робочого дня. Домогосподаркам нескладно прибрати будинок, приготувати обід та вечерю для всієї родини – якщо це щоденна робота. Для водія таксі немає нічого складного у тому, щоб проїхати за день 500 км.

Вихід із зони комфорту

Зміна звичного способу життя може стати сильним стресом для людини. Вихід з дистанційної роботи в офіс щодня, перехід з розумової роботи на фізичну чи просту різка зміна діяльності.

Наприклад, якщо поміняти домогосподарку та водія таксі місцями, то для них вихід із зони комфорту може обернутися катастрофою та панікою.

Проїхати 500 км на день у режимі таксі буде складно людині, яка на автомобілі максимум добирається на роботу або до школи за дітьми. Водієві таксі, який звик весь день бути за кермом, буде складно прибрати весь будинок, забрати дітей зі школи та приготувати обіди та вечері на кілька днів уперед.

Як вибратися із зони комфорту правильно

Спочатку розберіться зі своїми внутрішніми конфліктами. Послідкуйте за собою - яку реакцію ви відчуваєте на конкретні запити та виклики. Як тільки ви почнете відчувати внутрішній дискомфорт, роздратування – ви знайшли область протиріччя між тим, що для вас зручно і тим, що важливо для вашого оточення.

Поставте собі за мету і приготуйтеся до труднощів. Якщо ви зібралися змінити сферу діяльності, то важливо розуміти, чому ви це робите – хочете соціалізації, будувати кар'єру, заробляти більше грошей, знайомитися з людьми тощо.

Не зволікайте з переходами. Встановіть коло людей, з якими почуваєтеся максимально вільно. Діліться з ними переживаннями та емоціями, збільшуйте поступово коло довіри до себе та оточуючих. Робіть щодня кроки, які вас наближатимуть до нового рівня життя.

Змініть звичний спосіб життя. Додайте нові страви в меню, почніть їздити на роботу іншим маршрутом, ходіть пішки. Якщо ви переходите з онлайн роботи в офіс - почніть більше спілкуватися з людьми, будьте в людних місцях.

Додайте безпосередності. Згадайте, що вас тішило в дитинстві - кружляти на каруселі, бігати по калюжах, гуляти в парку, ганяти на велосипедах або їздити на природу. Нині саме час повернути собі забуті відчуття.

Додайте в життя трохи гри. Потанцюйте вранці перед дзеркалом. Побудуйте собі вдома під столом халабуду і попрацюйте звідти. Не бійтеся робити якісь нові чи забуті речі – це розворушить вашу фантазію.

Як не потрапити до зони паніки

Постарайтеся при зміні способу життя, роботи та звичок не робити дуже різких рухів. Паніка відбувається тоді, коли ми надто різко виштовхуємо себе зі звичного життя.

Якщо ви ходили пішки на роботу і з роботи, а у вихідні гуляли в парку, то не варто відразу ж сідати за кермо, щоб намотувати щодня 500 км. Почніть із коротких поїздок.

Зробіть ваші зміни більш плавними, покроковими та поступовими. Інакше є ризик сильного стресу, який негативно вплине на вашу ефективність. І це швидше призведе до апатії, страхів, ніж до росту та розвитку.

Часто вихід із зони комфорту видається важким. Але це єдиний шлях до розвитку та досягнення своїх цілей. Через життєві обставини ми неодноразово опиняємося викинутими із зони комфорту, з самого раннього дитинства (перші дні в садках, перехід до школи, потім до університетів, перша робота тощо).

У будь-якій ситуації ви справлялися та виходили переможцем, адаптувалися та отримували безцінний досвід. Почніть діяти, і у вас все вийде.