Зачем нужна зона комфорта: как выйти из нее правильно и не впасть в панику

Что такое зона комфорта

Это область жизненного пространства человека, где у него самый низкий уровень тревожности. Ему в этой среде спокойно, привычно, тихо и уютно. Его образ жизни постоянен и не подвержен сильным изменениям или потрясениям.

Человек может спокойно заниматься работой, домом, детьми, заниматься спортом и отдыхать с друзьями. Зона комфорта - это психологическое состояние, которые достигается чувством стабильности и определенности.

Такая зона - ни отдых, ни лень, а способ спокойной жизни. Он точно знает, что будет делать завтра, с кем общается, как выполнять свою работу.

Людям при работе на удаленке удобно садиться к компьютеру в определенное время, делать перерыв на обед, завершать работу к концу рабочего дня. Домохозяйкам несложно убрать дом, приготовить обед и ужин для всей семьи - если это ежедневная работа. Для водителя такси нет ничего сложного в том, чтобы проехать за день 500 км.

Выход из зоны комфорта

Смена привычного образа жизни может стать сильным стрессом для человека. Выход с дистанционной работы в офис ежедневно, переход с умственной работы на физическую или простая резкая смена деятельности.

К примеру, если поменять домохозяйку и водителя такси местами, то для них выход из зоны комфорта может обернуться катастрофой и паникой.

Проехать 500 км в день в режиме такси будет сложно человеку, который на автомобиле максимум добирается на работу или в школу за детьми. Водителю такси, который привык весь день быть за рулем, будет сложно убрать весь дом, забрать детей со школы и приготовить обеды и ужины на пару дней вперед.

Как выбраться из зоны комфорта правильно

Для начала разберитесь со своими внутренними конфликтами. Последите за собой - какую реакцию вы испытываете на конкретные запросы и вызовы. Как только вы начнете чувствовать внутренний дискомфорт, раздражение - вы нашли область противоречия между тем, что для вас удобно и тем, что важно для вашего окружения.

Поставьте себе цель и приготовьтесь к трудностям. Если вы собрались сменить сферу деятельности, то важно понимать, почему вы это делаете - хотите социализации, строить карьеру, зарабатывать больше денег, знакомиться с людьми и так далее.

Не затягивайте переходы. Установите круг людей, с которыми вы чувствуете себя максимально свободно. Делитесь с ними переживаниями и эмоциями, увеличивайте постепенно круг доверия к себе и окружающим. Делайте каждый день шаги, которые вас будут приближать к новому уровню жизни.

Измените привычный уклад жизни. Добавьте новые блюда в меню, начните ездить на работу по другому маршруту, ходите пешком. Если вы переходите с онлайн работы в офис - начните больше общаться с людьми, бывайте людных местах.

Добавьте непосредственности. Вспомните, что вас радовало в детстве - кружиться на карусели, бегать по лужам, гулять в парке, гонять на велосипедах или ездить на природу. Сейчас самое время вернуть себе забытые ощущения.

Добавьте в жизнь немного игры. Потанцуйте утром перед зеркалом. Соорудите себе дома под столом халабуду и поработайте оттуда. Не бойтесь делать какие-то новые или забытые вещи - это расшевелит вашу фантазию.

Как не попасть в зону паники

Постарайтесь при смене образа жизни, работы и привычек не делать очень резких движений. Паника происходит тогда, когда мы слишком резко выталкиваем себя из привычной жизни.

Если вы ходили пешком на работу и с работы, а по выходным гуляли в парке, то не стоит сразу же садиться за руль, чтобы наматывать ежедневно 500 км. Начните с коротких поездок.

Сделайте ваши изменения более плавными, пошаговыми и постепенными. Иначе есть риск сильного стресса, который негативно отразиться на вашей эффективности. И это скорее приведет к апатии, страхам, чем к росту и развитию.

Часто выход из зоны комфорта кажется трудным. Но это единственный путь к развитию и достижению своих целей. В силу жизненных обстоятельств мы неоднократно оказываемся выброшенными из зоны комфорта, с самого раннего детства (первые дни в садиках, переход в школу, потом в университеты, первая работа и так далее).

В любой ситуации вы справлялись и выходили победителем, адаптировались и получали бесценный опыт. Начните действовать и у вас все получится.